حوادث

ضبط 25 شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

شركات السياحة
 تمكن قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، من ضبط عدد من الشركات السياحية التي تعمل بدون ترخيص، وذلك لمنع استغلال المواطنين والنصب عليهم تحت مسمى تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

تفاصيل الضبط
 وكشفت التحريات أن 25 شركة سياحية "بدون ترخيص" تعمل في نطاق عدد من المحافظات، متخذة من مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة وسيلة للترويج لنشاطها، وإيهام المواطنين بكونها مرخصة على خلاف الحقيقة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل رحلات سياحية ودينية مزعومة.

بعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم: أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر استلام نقدية، وتأشيرات رحلات دينية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات لضبط كافة الشركات المخالفة وحماية المستهلكين من عمليات النصب السياحي.

