السبت 10 يناير 2026
إخلاء سبيل المتهمة بدهس طالبة الشروق بكفالة

حددت محكمة الاستئناف جلسة 5 مارس، لنظر أولى جلسات استئناف ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى بالشروق على حكم حبسها سنة، بعد إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق.

وكانت جنح الشروق وبدر، قضت بحبس ربة منزل لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه، بعد إدانتها بالتسبب في وفاة الطالبة جنى نتيجة دهسها أمام مدرسة في منطقة الشروق

 وجاء من خلال المعاينة وجود سيارة زرقاء اللون «ملاكي»، تقودها «عبير.ع.ث»، من مواليد 1989، والمقيمة بمدينة الشروق، بصفتها «الطرف الأول» فى الواقعة، بينما وجدت الطفلة جنى أحمد إبراهيم، الطالبة بالصف الأول الإعدادى بمدرسة رفاعة الطهطاوى، «الطرف الثاني» متوفاة متأثرة بإصابتها.
 

وقام فريق الفحص والمعاينة  بتفقد الحالة العامة لمحيط المدرسة لحظة المعاينة، وأشاروا إلى أن الرؤية كانت نهارية وواضحة، وأن الطريق اتسم بحالة مرورية هادئة دون وجود معوقات أو مواد منزلقة، كما أفادت المعاينة بعدم وجود آثار لفرملة قوية على الأسفلت فى محيط الحادث.

محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى بالشروق

وتسلمت النيابة التحريات المبدئية حول الواقعة وأشارت مبدئيًّا إلى وجود خلافات بين الطفلة المجني عليها ونجل السيدة المتهمة بدهسها قبل الحادث في مدينة الشروق،.

وترصد فيتو أقوال المتهمة التي أدلت بها أمام جهات التحقيق في القضية المتهمة بها بدهس الطفلة جني وتحمل  رقم 8257 جنح الشروق، بالسطور التالية.

أقوال ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق

س_ ما أقوالك في التهمة الموجه إليك بارتكابك واقعة قتل الطفلة جنى دهسًا أسفل عجلات سيارتك للانتقام منها بسبب خلافات مع نجلك ؟ كنتي تقصدين دهس الطفلة؟

ج_لا طبعا..  ما كانش قصدي أخبطها.. الفرامل سابت فجأة.. وفعلا كان في خلاف بسيط مع ابني ومعاها لكن ده مالوش علاقة ده قضاء وقدر.

س_  لماذا توقفت لكي تتأكدي أنها سقطت على الأرض بعد الحادث؟

ج_حصل.. كنت مصدومة ومش مصدقة اللي حصل.

س_ هل كان يمكنك تفادي الحادث؟

ج_ أنا فوجئت بنزول الطفلة فجأة والاصطدام بسيارتي حال سيري.

س_ هل قمت باستخدام آلة التنبيه والفرامل؟

ج_ أيوه.

س_ ما حالة الطريق والرؤية؟

ج_سيولة مرورية والرؤية واضحة.

س_ ما هو اتجاهك وقت الحادث؟

ج_ داخل الشروق.

س_ ما سرعتك تقريبًا.

ج_حوالي 20 كم تقريبًا.

س_ما قصدك من أقوالك.

ج_ اتخاذ اللازم قانونًا.

س:_هل لديك أقوال أخرى؟

ج_ لا.

مصرع طفلة دهستها سيارة بالشروق

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

