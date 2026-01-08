رد فعل ممثل النيابة العامة بعد سماع طلبات دفاع شقيق المتهمة سارة خليفة

18 حجم الخط

طلب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة، خلال جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة وآخرين لاتهامهم بتصنيع وجلب المخدرات، بإثبات ما ذكره دفاع المتهم السابع شقيق المتهمة الرابعة سارة خليفة.

وكان الدفاع قال إنه قد طالع الصحائف المتعلقة بمحضر التحريات وإذن النيابة، مشيرًا إلى أنها كانت مكتوبة بخط اليد على خلاف ما حصل عليه من الصور، وعقب ذلك عاد الدفاع وقرر أن ذاكرته قد خانته في هذا الشأن، ليرد ممثل النيابة العامة قائلًا “حتى وإن خانته الذاكرة”.

وأكد دفاع شقيق سارة خليفة في مرافعته، عدم وجود أي توقيعات بمحضر الضبط المحرر بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وطالب بإجراء تحقيق في هذا الشأن.

كما طالب باستدعاء مجري الضبط والتحريات والقوة المرافقة، لسماع شهادتهم، واستدعاء القائم بضبط وتفتيش منزل المتهمة سارة خليفة، والقائمين بالمأمورية الثالثة بضبط المتهم السابع محمد خليفة.

وطالب بفتح تحقيق مع القائمين على المأموريات الخمس، للضبط والتفتيش.

تقرير طبي واختبار حمل

وفي سياق متصل، قدم دفاع سارة خليفة تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، أفاد بحضور المتهمة وهي تعاني من نزيف، مشيرًا إلى إجراء اختبار حمل أثبت عدم وجود حمل.

جالي اكتئاب وعندي ورم

وطالبت المتهمة سارة خليفة، خلال الجلسة، بعرضها على الطب النفسي، مؤكدة إصابتها بحالة اكتئاب نتيجة حبسها، وقالت أمام هيئة المحكمة: «إيدي حصل فيها عجز بسبب اللي اتعرضت له، ومكتبتش أي حاجة بإيدي، والورق المضبوط مزور، وبعاني من ورم ونزيف، وعايزة أروح الطب الشرعي… أنا مش مجرمة وبطلب العدالة».

وشدد دفاعها على ضرورة منع الإعلاميين من إصدار أحكام مسبقة بحق المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدًا أن ذلك يشكل ضغطًا على العدالة وينتهك حق الدفاع.

طلب تصوير المرافعة

كما تقدم دفاع سارة خليفة بطلب رسمي للسماح بتصوير مرافعة الدفاع، بناءً على رغبة المتهمة، التي قالت: «عايزة مرافعة دفاعي تتصور زي مرافعة النيابة العامة».

وأوضح الدفاع أن بث مرافعة النيابة دون الدفاع يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الرأي العام.

