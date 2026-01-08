الخميس 08 يناير 2026
حوادث

قضية المخدرات الكبرى، استكمال مرافعات الدفاع في محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا

سارة خليفة
سارة خليفة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، سماع مرافعات دفاع المتهمين في قضية محاكمة المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، والتي تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وشهدت الجلسات السابقة تطورات وأحداثًا مثيرة، رصدتها «فيتو»، أبرزها نشوب خلاف حاد بين هيئة دفاع المتهمة سارة خليفة حول أحقية البدء في المرافعة، قبل أن ينتهي الأمر بتولي المحامي محمد حمودة مهمة الترافع، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال مرافعته.

وخلال إحدى الجلسات، طالب حمودة بمحاكمة الإعلامي عمرو أديب، على خلفية تصريحات إعلامية تناولت موكلته، معتبرًا أن ما تم تداوله يمثل تعديًا صريحًا على قرينة البراءة، ويؤثر سلبًا على الرأي العام، بما قد يخل بمبدأ المحاكمة العادلة.

تقرير طبي واختبار حمل

وفي سياق متصل، قدم دفاع سارة خليفة تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، أفاد بحضور المتهمة وهي تعاني من نزيف مهبلي، مشيرًا إلى إجراء اختبار حمل أثبت عدم وجود حمل.

جالي اكتئاب وعندي ورم

وطالبت سارة خليفة، خلال الجلسة، بعرضها على الطب النفسي، مؤكدة إصابتها بحالة اكتئاب نتيجة حبسها، وقالت أمام هيئة المحكمة: «إيدي حصل فيها عجز بسبب اللي اتعرضت له، ومكتبتش أي حاجة بإيدي، والورق المضبوط مزور، وبعاني من ورم ونزيف، وعايزة أروح الطب الشرعي… أنا مش مجرمة وبطلب العدالة».

وشدد دفاعها على ضرورة منع الإعلاميين من إصدار أحكام مسبقة بحق المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدًا أن ذلك يشكل ضغطًا على العدالة وينتهك حق الدفاع.

طلب تصوير المرافعة

كما تقدم دفاع سارة خليفة بطلب رسمي للسماح بتصوير مرافعة الدفاع، بناءً على رغبة المتهمة، التي قالت: «عايزة مرافعة دفاعي تتصور زي مرافعة النيابة العامة».

وأوضح الدفاع أن بث مرافعة النيابة دون الدفاع يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الرأي العام.

إلا أن رئيس الدائرة رد مؤكدًا أن للمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في مسألة التصوير، مشيرًا إلى أن قرار منع التصوير بعد مرافعة النيابة جاء حرصًا على حقوق المتهمين، وتفادي إصدار أحكام شعبية مسبقة.

ادعاء عدم حيادية التحقيقات

وشهدت الجلسة توترًا بعد طلب ممثل النيابة العامة إثبات ما جاء على لسان المحامي محمد حمودة بشأن عدم حيادية التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، معتبرًا أن ما ورد في مرافعته يمثل إقرارًا صريحًا بعدم الحياد.

وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع وجلب المواد المخدرة بقصد الاتجار، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

وكانت جهات التحقيق قد قررت التحفظ على أموال المتهمة وعدد من المتهمين الآخرين وأرصدتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوردوا مواد خام مستخدمة في تخليق المواد المخدرة من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم ما بين جلب المواد الخام وتصنيعها وترويجها، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا للتخزين والتصنيع.

وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم استكمال مرافعات الدفاع وسط ترقب واسع لمسار واحدة من أخطر قضايا المخدرات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

