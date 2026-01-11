الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الممثل السوري أحمد مللي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

الممثل السوري أحمد
الممثل السوري أحمد مللي
18 حجم الخط

توفي الممثل السوري أحمد مللي صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 80 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وفاة الممثل السوري أحمد مللي

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، أن الفنان تعرض أمس لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة بالمشفى الوطني بدمشق.

ومللي هو فنان سوري من أصول كردية، ولد في دمشق عام 1949. وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث انضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1972، ومنذ ذلك الحين شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية.

وشارك مللي في عدة مسرحيات منها ذي قار والنهب وتعال نضحك ومحطات ممنوعة. 

كما كان له حضور بارز في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة" حيث لعب دور "المساعد جميل".

وفي السينما، شارك في أفلام مثل "الحدود" مع الفنان دريد لحام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لممثل السوري أحمد مللي أزمة صحية مفاجئة صحيفة الوطن السورية وفاة الممثل السوري أحمد مللي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 11 يناير 2026

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع النترات العادي واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

من الاختفاء الغامض إلى مزاعم ابنة مبارك، محطات في حياة إيمان الطوخي

وزيرة التضامن دخلت على خط الأزمة، أشرف زكي يكشف لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب (فيديو)

ذكرى مولد عبد الرحمن الناصر لدين الله، مؤسس أقوى دولة أموية في الأندلس

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 5 جنيهات وارتفاع الخيار والليمون

وفاة الممثل السوري أحمد مللي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 5 جنيهات وارتفاع الخيار والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض 7 أصناف منها البلطي والبوري وارتفاع المكرونة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع 4 أصناف منها البرتقال والفراولة

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية