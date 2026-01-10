نص التحريات في العثور على جثة مسنة أسفل فيلا بالتجمع

18 حجم الخط

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، التحريات المبدئية حول العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة أسفل فيلا داخل كمبوند بـ منطقة التجمع الخامس، وتبين أنها سقطت من الطابق الثاني.

وأكدت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفاة أختل توازنها أثناء وجودها بالشرفة فسقطت على الأرض مفارقة للحياة.

العثور على جثة مسنة بالتجمع الخامس

وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة أسفل فيلا داخل كمبوند بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة أسفل فيلا بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط شخص من علو بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

