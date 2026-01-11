من الاختفاء الغامض إلى مزاعم ابنة مبارك، محطات في حياة إيمان الطوخي

18 حجم الخط

إيمان الطوخى، المطربة والممثلة الجميلة الطلة صاحبة الصوت الجميل أيضا، موهبة وحضور قوى، اشتهرت سريعا فى الثمانينات تملك ذكاء فى اختيار أدوارها، أثبتت مكانتها فى التمثيل والغناء، من أشهر أعمالها دور اليهودية فى مسلسل رأفت الهجان، ومسلسل كوكى كاك للاطفال، بالرغم من اعتزالها مبكرا عام 2002 فور عودتها من أداء فريضة الحج، إلا أنها تركت بصمة فى كل عمل شاركت فيه.

ترى الفنانة المعتزلة إيمان الطوخى أن موهبة الفنان هي الأساس، وجمال الشكل يساعد أيضا، إلا أن الدراسة والاستماع والتدريب والممارسة تصقل هذه المواهب، إلا أن نجاح الفنان بشكل كبير منحة ربانية.

أنتجت لنفسها لتحقيق رغباتها فى الغناء

تقول الفنانة إيمان الطوخى التي تعتبر فنانة شاملة لم يكتمل مشوارها الفني: أعتبر نفسى من جيل الوسط في الغناء ومن حبي للغناء أنتجت شغلى لأنى بحب أغنى اللى أنا عاوزاه وحاسة بيه، غنيت الأغنية الخفيفة وغنيت الموشحات ولم أغن قصائد، وتأثرت بمطربات راحلات منهن ليلى مراد وهدى سلطان وشادية، وأعشق أغانى فيروز وخاصة أغنية "أنا وشادى"، أما ماجدة الرومى فهى نموذج يحتذى به، كنت أتمنى تقديم دويتو غنائي، وكان هناك مشروع لم يكتمل مع على الحجار.

الفنانة إيمان الطوخى

قدمت الفنانة الجميلة إيمان الطوخى الغناء الفردى فى أغنيات: النظرة الأولى، بس ترجع، وليه يا حياة، والقدس، وابتسم لي وغيرها من الأغاني، الى جانب مشاركات غنائية في بعض الأعمال الدرامية، وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال، فغنت في مسلسلات بين السرايات، نور الدين زنكي، جمال الدين الأفغاني ومسلسل الخليل بن أحمد وغيرها، كما غنت تتر مسلسل الإمام مالك وغنت أغاني مسرحية الأميرة الحسناء عام ١٩٨٧.

خريجة الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون

فى مثل هذا اليوم 11 يناير عام 1958 ولدت الفنانة إيمان محمد كمال الطوخى الشهير بـ إيمان الطوخى، ابنة الإذاعى الممثل محمد الطوخى، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون، لتبدأ مشوارها بالتمثيل فى مسلسل " الطريق إلى سمرقند"، لكن النقلة الكبرى كانت فى مسلسل الجاسوسية “ رأفت الهجان ” فى دور استر بولونسكى الذى أبدعت فى تقديمه.

الفتاة اليهودية أشهر أدوارها

كانت شخصية استر بولونسكى من أشهر أدوارها بالرغم من أن المخرج يحيى العلمى كان قد اختارها لدور آخر فى مسلسل الهجان الجزء الثانى عام 1990، إلا أنها عندما قرأت السيناريو اختارت استر الفتاة اليهودية ووافق العلمى على رغبتها، وعكفت هى على دراسة الدور ثلاثة أشهر كاملة.

ايمان الطوخى

وإلى جانب رأفت الهجان قدمت إيمان الطوخى مسلسلات قليلة لا تتناسب مع النجاح الذى حققته في رأفت الهجان منها: بوابة الحلوانى فى جزأيها الثانى والثالث فى دور غرام خاتون عام 1997 و1998، صباح الورد، ألف ليلة وليلة الذى قدمت من خلاله دور شهرزاد، مسلسل لا إله إلا الله، بين السرايات، ومسلسل الأطفال ''كوكي كاك "، الذى صرحت بأنها تعتبره أحب الأعمال إلى قلبها.

جاءت المحطة الثانية لـ إيمان الطوخى فى الفوازير مع سمير غانم فى فطوطة فى جزئيها الأول والثانى عامى 1982، 1983 وكانت بداياتها في السينما عام ١٩٨٥ من خلال فيلم الحكم آخر الجلسة، تبعه عدد قليل من الأفلام منها: اللقاء الدامى، الحب أيضا يموت، لا تدمرنى معك، دماء على الأسفلت، دخان بلا نار، بيت الكوامل، وكانت تتمنى تقديم قصة الأميرة ديانا فى السينما.

فهمى عبد الحميد صاحب فضل عليها

أرجعت إيمان الطوخى ندرة أعمالها الفنية إلى أنها تدقق كثيرا في قراءة الأعمال التي تعرض عليها، إلا أن المسلسل الوحيد الذى وافقت عليه بدون تفكير هو رأفت الهجان، ووالدها الفنان محمد الطوخى هو صاحب الفضل عليها فنيا، أما المخرج فهمى عبد الحميد فهو أول من فتح لها طريق الفن وهى تدين له بالفضل الكبير.

الشائعات ربطت بين ايمان الطوخى وحسنى مبارك

ارتبط اسم إيمان الطوخى باسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في شائعة زواجها منه عدها الكثيرون أقوى شائعة لحقت به منذ توليه الحكم، اعتزلت إثر تلك الشائعة التمثيل، وزادت الشائعة اشتعالا بعد خلع الرئيس حسني مبارك، وادعاء أحد السيدات أنها ابنة مبارك من المطربة إيمان الطوخى فكذب ادعائها وحكم عليها بالسجن، إلا أن إيمان لم تنف ولم تؤكد أى من هذه الادعاءات والشائعات لكنها اكتفت بالقول " الشائعات قدر الفنان لأنه مسلط عليه الأضواء والعيون دائما.

