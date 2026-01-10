السبت 10 يناير 2026
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات منشور الادعاء بتعاطي مخدرات بعقار مهجور بالمنوفية

المتهم
المتهم
 كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بصور جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه قيام بعض الأشخاص باستغلال أحد العقارات المهجورة لتعاطي المواد المخدرة بنطاق محافظة المنوفية.

 بالفحص والتحري، تبين عدم صحة ما ورد في التعليق المتداول، كما تمكن  رجال الشرطة من  تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة السادات.

وبمواجهته، أقر بنشر الادعاء غير الصحيح، وعلل ذلك بكون العقار مهجورًا، دون وجود وقائع حقيقية تدعم ما قام بنشره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

على جانب آخر، أصيبت سيدة إصابات بالغة بعد قفزها من الطابق الثالث داخل أحد العقارات بمنطقة حلوان، في محاولة للهروب من عتاب أسرتها عقب خلاف نشب بسبب شرائها ملابس بقيمة 30 ألف جنيه عبر الإنترنت.

تفاصيل الواقعة

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم حلوان وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين السيدة من جهة وزوجها ووالدها وشقيقها من جهة أخرى، على خلفية إنفاقها مبلغًا كبيرًا في شراء ملابس أونلاين.

إصابات خطيرة

وخلال المشادة، أقدمت السيدة على القفز من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الحوض وكسر بالعمود الفقري، إلى جانب فقدان تام لدرجة الوعي، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحريات لكشف الملابسات
 وتباشر الأجهزة الأمنية أعمال التحري، حيث يتم سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

