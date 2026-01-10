السبت 10 يناير 2026
حوادث

تحرير 654 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 654 مخالفة
تحرير 654 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 30 سيارة
حرر رجال الإدارة العامة للمرور،654 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

 

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال ال 24 ساعة الماضية رفع 30 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 792مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى الدراجات النارية السيارات المتهالكة الحملات اليومية المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات

الجريدة الرسمية