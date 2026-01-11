"أنا مش ديلر يا حكومة"، وصلة رقص للاعبي المنتخب وحسام حسن على أنغام إسلام كابونجا (فيديو)

18 حجم الخط

احتفل لاعبو منتخب مصر بالرقص على أغاني المهرجانات داخل غرفة خلع الملابس بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منتخب كوت ديفوار.

وظهر لاعبو المنتخب وهم يرقصون على أنغام أغنية "أنا مش ديلر يا حكومة" لإسلام كابونجا.

وشارك حسام وإبراهيم حسن اللاعبون والجهاز الفني بالرقص معهم والاحتفال.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب بعد فوز مثير على حساب حامل اللقب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في دور ربع النهائي للنسخة الحالية.

وتألق محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة كوت ديفوار.

أدلى محمد صلاح قائد منتخب مصر بتصريحات مثيرة في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة مصر وكوت ديفوار.

وقال محمد صلاح في المؤتمر الصحفي إن فرحة المصريين مهمة جدا لي وسعيد بالفوز والتأهل لدور الأربعة.

وتابع محمد صلاح: فخور بتواجدي مع هذا الجيل من اللاعبين وسعيد بجائزة أفضل لاعب وهي تتويج للفريق بالكامل، وكل اللاعبين مقدرين حجم قميص منتخب مصر.

أضاف محمد صلاح: منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويضم لاعبين كبار ونمتلك لاعبين كبار في منتخب مصر ونلعب للفوز دائما، ونقاتل دائما للفوز والمنتخب المصري يضم لاعبين كبار في أوروبا والدوري المصري.

وتابع محمد صلاح: المعسكر الحالي لي مع منتخب مصر هو الأفضل في حياتي الكروية، مشيرا إلى أنه كسب كل البطولات ولكنه يتمنى التتويج بأمم أفريقيا.



واختتم صلاح: الجميع داخل المنتخب أسرة واحدة بداية من الجهاز واللاعبين وسعيد بتواجدي مع الكابتن حسام حسن ووجه الشكر لدولة المغرب على التنظيم الرائع للكان.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

