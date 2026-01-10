ضبط 115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على السلامة المرورية للمواطنين.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 114705 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1093 سائقا، وتبين إيجابية 37 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

استمرار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الجهود عن ضبط 584 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 91 سائقا، تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتها قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واستمرار الحملات المرورية لضمان الانضباط على الطرق وحماية أرواح المواطنين.

