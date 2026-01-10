السبت 10 يناير 2026
حوادث

أثارته فضائية عربية، الداخلية ترد على فيديو حركات استعراضية تعوق المرور بكورنيش النيل

حركات استعراضية تعيق
حركات استعراضية تعيق المرور بكورنيش النيل، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر إحدى القنوات الفضائية العربية، بشأن مقطع فيديو نُشر نقلًا عن صفحة منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر قيام عدد من الأشخاص بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات نارية وإحدى السيارات، بما تسبب في إعاقة الحركة المرورية أثناء تواجدهم في حفل زفاف على كورنيش النيل بالقاهرة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه بفحص مقطع الفيديو المتداول، تبين أنه قديم وسبق تداوله خلال شهر يونيو 2025، وقد جرى التعامل معه في حينه، حيث تم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، وفق القانون.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم آنذاك نشر بيان رسمي يتضمن تفاصيل الفحص والإجراءات المتخذة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل إعادة نشر أو تداول مثل هذه المقاطع، لما قد تسببه من إثارة للبلبلة والرأي العام.

فيديو حركات استعراضية كورنيش النيل بالقاهرة كورنيش النيل كشف حقيقة فيديو وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية