ضبط 11 طن دقيق مهرب و11 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.

نتائج الحملات

أشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة وأكثر من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل طرحه بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي 

وفى سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون  جنيه.

جهود الأجهزة الأمنية

أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

الجريدة الرسمية