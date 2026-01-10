السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام حركة السيارات أعلى الطرق

حالة المرور
حالة المرور
18 حجم الخط

شهدت حركة المرور صباح اليوم السبت حالة من السيولة المرورية والانتظام النسبي على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بالتزامن مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل السريع مع أي معوقات.

حالة المرور اليوم السبت بالقاهرة والجيزة والقليوبية

القاهرة: انتظام ملحوظ في حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر ومحور 26 يوليو والطريق الدائري في الاتجاهين، مع سيولة مرورية بكورنيش النيل وميادين وسط البلد، دون رصد أعطال مؤثرة حتى الآن.

الجيزة: حركة السير مستقرة على شارع الهرم والبحر الأعظم وكورنيش الجيزة، مع انسيابية ملحوظة بالمحاور الرابطة بين الجيزة ووسط القاهرة، وسط تواجد مروري مستمر لتيسير الحركة.

القليوبية: انتظام الحالة المرورية على الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدن، مع سيولة أعلى الطرق السريعة، وانتشار الخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات طارئة.


متابعة مرورية 

غرف عمليات المرور تواصل متابعة الحالة على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة، مع توجيه السائقين للالتزام بتعليمات المرور واستخدام الطرق البديلة عند الحاجة، للحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم أخبار المرور سيولة مرورية القاهرة الجيزة القليوبية الطريق الدائري كوبرى اكتوبر محور 26 يوليو كورنيش النيل حملات المرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أثارته فضائية عربية، الداخلية ترد على فيديو حركات استعراضية تعوق المرور بكورنيش النيل

الأمن يكشف ملابسات منشور استغاثة عن تغيب شخص بالعجوزة

فيديو يقود الشرطة لضبط وكر لتجارة المخدرات في المرج

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على فتاة بمصر القديمة

كلب يضع حارس عقار خلف القضبان في العجوزة

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

ضبط 135 ألف مخالفة مرورية و70 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

ضبط 11 طن دقيق مهرب و11 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة

ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض كبير في الصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت بمحافظات مصر

إدارة ترامب تعلق التمويل الفيدرالي لمينيسوتا ومينيابوليس

أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن

ذكرى اندلاع الثورة الصينية، قنبلة الشيوعية التي غيرت وجه بكين والعالم

أخبار مصر: حادث مروع بالمنيا يوقع عشرات الضحايا، بيان من الصين بشأن إقليم أرض الصومال، مواجهة مصيرية لمنتخب مصر اليوم

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

خدمات

المزيد

من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية