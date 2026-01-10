حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام حركة السيارات أعلى الطرق

18 حجم الخط

شهدت حركة المرور صباح اليوم السبت حالة من السيولة المرورية والانتظام النسبي على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بالتزامن مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل السريع مع أي معوقات.

حالة المرور اليوم السبت بالقاهرة والجيزة والقليوبية

القاهرة: انتظام ملحوظ في حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر ومحور 26 يوليو والطريق الدائري في الاتجاهين، مع سيولة مرورية بكورنيش النيل وميادين وسط البلد، دون رصد أعطال مؤثرة حتى الآن.

الجيزة: حركة السير مستقرة على شارع الهرم والبحر الأعظم وكورنيش الجيزة، مع انسيابية ملحوظة بالمحاور الرابطة بين الجيزة ووسط القاهرة، وسط تواجد مروري مستمر لتيسير الحركة.

القليوبية: انتظام الحالة المرورية على الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدن، مع سيولة أعلى الطرق السريعة، وانتشار الخدمات المرورية لمواجهة أي كثافات طارئة.



متابعة مرورية

غرف عمليات المرور تواصل متابعة الحالة على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة، مع توجيه السائقين للالتزام بتعليمات المرور واستخدام الطرق البديلة عند الحاجة، للحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.

