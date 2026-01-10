مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه وأُصيب 7 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي بدائرة محافظة البحيرة، ما تسبب في حالة من الارتباك المروري.

بلاغ وانتقال أمني

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، ووجود متوفى ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ضحايا الحادث

وبالفحص تبين مصرع شخص في موقع الحادث، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وجروح، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

رفع آثار التصادم والتحقيق

وتمكنت الأجهزة المعنية من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما بدأت الجهات المختصة في إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب التصادم وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.