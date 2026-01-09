الجمعة 09 يناير 2026
ضبط 135 ألف مخالفة مرورية و70 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 135556 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص

كما تم فحص 1212 سائقًا، تبين إيجابية 63 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

 

حملات الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 724 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة فحص 103 سائقين تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

