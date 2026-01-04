الأحد 04 يناير 2026
وكيل تعليم أسيوط يشهد انطلاق البرنامج التدريبي "من أجل الغد" لإعداد المدربين

البرنامج التدريبى 
البرنامج التدريبى " التعليم من أجل الغد بأسيوط، فيتو
شهد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الأحد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى " التعليم من أجل الغد " لإعداد المدربين والذى تنفذه إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية. 

يأتي البرنامج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبرعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط.


جاء ذلك بحضور محمد زيدان مدير عام إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية والدكتورة منال محمد رمضان منسق البرنامج ومدير مرحلة التعليم الابتدائى بالمديرية وسيد هاشم رئيس قسم التعليم الابتدائى بالمديرية والدكتور مرعي سعد مدير إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية والعشرات من المدربين المستهدفين على مستوى الإدارات التعليمية.

النهوض بمهارات القيادة بالمدارس وربطها بالتكنولوجية الحديثة

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال كلمته - عن تقديم كافة الدعم للبرنامج التدريبى لتخريج فريق من المدربين المعتمدين بالمديرية قادرين على تنفيذ برامج تدريبية بالإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط لاستهداف القيادات التعليمية بالإدارات التعليمية والمدارس للنهوض بمهارات القيادة وربطها بالتكنولوجية الحديثة ضمن خطة وسياسة الدولة للتحول الرقمى ودمج التكنولوجية فى العملية التعليمية.

 

كما أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بالبرنامج التدريبى والقائمين عليه لافتا إلى أهميته فى البرنامج فى بناء قائد فعال يساهم فى تحسين البيئة التعليمية وتحسين التواصل والتفاعل وتعزيز الثقة فى المعلمين وبناء مهاراتهم التكنولوجية لمواكبة أساليب التكنولوجيا الحديثة وتحقيق نتائج أكاديمية افضل ومواكبة التطورات من خلال استخدام التقنيات الرقمية والتعليم الالكترونى تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم فى التحول الرقمى وتنفيذ برامج التنمية المستدامة فى قطاع التعليم.

تعليم أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لمركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية

تعليم أسيوط يناقش ضوابط التقييمات وامتحان نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي

 

اسيوط اليوم أسيوط التربية والتعليم والتعليم الفني التحول الرقمي التعليم الفني التعليم الابتدائي التعليم المجتمعى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

