انطلاق المبادرة المجتمعية لمناهضة الزيادة السكانية والأمية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق فعاليات المبادرة المجتمعية لمناهضة الزيادة السكانية والأمية، والتي تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، بهدف رفع وعي الأسر بعدد من القرى بقضايا السكان وتنظيم الأسرة، والتصدي لمخاطر الزيادة السكانية، إلى جانب مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم بمحافظة أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط أن المرحلة الأولى من المبادرة تستمر على مدار شهري يناير وفبراير، وتستهدف ثلاثة مراكز على مستوى المحافظة هي: أبنوب، وأبو تيج، وديروط، وهي المراكز المطبق بها الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ندوة توعوية بعنوان “أسرتك مسئوليتك.. احميها ووعيها”

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المجلس القومي للسكان بأسيوط، برئاسة محمد عبده بخيت مقرر المجلس، نظم ندوة توعوية بعنوان "أسرتك مسئوليتك.. احميها ووعيها" حول الترابط الأسري وأثره على الزيادة السكانية ومحو الأمية، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأيتام بمركز ومدينة أبنوب.

شارك في الندوة نادي إبراهيم مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، ومحمد عبده مدير فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة أسيوط، وحمدي سعيد وكيل وزارة الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، وسحر حسين محمد كبير أخصائي إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، وأحمد محمود أخصائي مكتبة مصر العامة بأسيوط، بحضور موسى عبد الناصر رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأيتام بأبنوب.

وأضاف محافظ أسيوط أن الندوة تناولت عددًا من المحاور المهمة، من بينها مقومات الأسرة المترابطة، ومفهوم الترابط الأسري وأهميته في بناء وتنمية المجتمع، وأثر الحوار الإيجابي في تعزيز العلاقات داخل الأسرة، فضلًا عن مخاطر الزواج المبكر، وأهمية التعليم بمختلف مراحله في بناء الإنسان، ودوره في نشر الوعي المستنير، إلى جانب تسليط الضوء على الأمية باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تعوق التنمية المجتمعية، مؤكدًا ضرورة إعداد مواطن متعلم وواعي قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر على الدور المحوري للإعلام، خاصة الاتصال المباشر، في تشكيل الوعي الجمعي ونشر الرسائل الإيجابية الهادفة التي تحافظ على قيم المجتمع، مشددًا على أن المرأة تمثل الركيزة الأساسية للأسرة وبصلاحها يستقيم حال المجتمع، كما تناولت الندوة أسس التعامل الواعي مع الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار حفاظًا على أمن المجتمع، وفي ختام الفعالية تم توزيع شهادات إتمام محو الأمية على الدارسين والدارسات.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الوعي بالقضايا المجتمعية، خاصة بين الشباب والنشء، يأتي في صميم محور الاستثمار في الثروة البشرية، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية بالقرى والنجوع، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ومنها مكتبة مصر العامة ومكتبتها المتنقلة، والهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، لتحقيق أهداف المبادرة وضمان استدامة نتائجها.

