جنايات أسيوط تقرر إحالة أوراق متهمين بقتل اللواء بداري وزوجته لفضيلة المفتي

قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق متهمين في واقعة قتل اللواء محمد محسن على طه بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وزوجته، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهما، وذلك بعد اتهامهما بارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار.

 

وترأس هيئة محكمة جنايات أسيوط المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، حيث نظرت القضية المتهم فيها كل من ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبدالعال محمود عبدالعال، الشهير بـ«سيد العفريت» (37 عامًا)، ويعملان نقاشين.

أحداث اليوم القضية الشهيرة ومقتل اللواء وزوجته 

 

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام قبل الماضي حينما تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوجود حريق كبير في شقة لواء شرطة سابق.

وعندما توجهت الحماية المدنية تبين العثور على جثة اللواء محمد محسن بداري، 63 عامًا، لواء شرطة سابق في مكافحة المخدرات، وزوجته “هـ. ب.” 68 عامًا داخل الشقة ووجود آثار اعتداء على رأسيهما.

وبالجهود المكثفة ومراجعة الأدلة، توصلت قوات المباحث الي الجناة وضبطهما. 

وخلال جلسات المحاكمة، تمسك المتهمان بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهما، فيما طالب فريق الدفاع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، إلى جانب الاطلاع على دفتر غرفة عمليات النجدة الخاص بيوم وقوع الجريمة.

 

وناقشت المحكمة الطبيب الشرعي، ورئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، ومقدمة البلاغ، كما اطلعت على دفاتر غرفة العمليات، في إطار استكمال عناصر الدعوى وسماع كافة الشهادات الفنية والأمنية.

 

وكان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات بإنهاء حياة المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة أموال ومصوغات ذهبية، إلى جانب إشعال النيران داخل مسكن الضحيتين لإخفاء آثار الجريمة.

 

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى 26 أكتوبر 2024، حيث استغل المتهم الأول ثقة المجني عليه به نتيجة عمله داخل المنزل، واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ الجريمة، بعد ترددهم المتكرر على مسكن الضحيتين لرسم خطة التنفيذ.

وبحسب أمر الإحالة، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليه خارج المنزل، ما أتاح للمتهم الثاني الدخول، وعند عودة المجني عليه اعتدى عليه المتهمان باستخدام أداة حادة حتى فقد وعيه، قبل أن يقدم أحدهما على ذبحه بسكين، فيما تم قتل زوجته داخل غرفتها في التوقيت ذاته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سكبا مادة قابلة للاشتعال داخل المنزل وأضرما النيران بقصد طمس معالم الجريمة، ثم فرا هاربين بعد الاستيلاء على المسروقات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.

إحالة أوراق سائقين إلى المفتي بتهمة خطف فتاة والاعتداء عليها بالإسكندرية

إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه بسوهاج إلى المفتي

وأسندت النيابة العامة للمتهمين حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد محلي الصنع»، وسلاح أبيض «سكين»، وأداة حديدية «يد هون»، دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجريمة.

وفي ختام الجلسات، أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي في جلسة لاحقة.

الجريدة الرسمية