الجمعة 09 يناير 2026
ختام فعاليات أوبريت "الليلة الكبيرة" بقرى حياة كريمة بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، مشيدًا بالنجاح الكبير والإقبال الجماهيري اللافت الذي حققته فعاليات أوبريت "الليلة الكبيرة" ضمن الجولة الجديدة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال في مرحلته السادسة، والتي جابت عددًا من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وتختتم فعالياتها اليوم الجمعة.

وأوضح محافظ أسيوط أن استضافة الأوبريت تأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة المنتج الثقافي والفني لكافة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمة الثقافية إلى مختلف ربوع الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الفعاليات تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبالتنسيق مع محافظة أسيوط، وتنظمها وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وعدد من قطاعات الوزارة، ضمن خطة متكاملة لنشر الإبداع الفني وتعزيز دور الثقافة في التنمية المجتمعية.

وشهدت العروض حضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية، من بينهم الدكتور جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وسيد عبد العزيز مدير العلاقات العامة بفرع ثقافة أسيوط، إلى جانب قيادات إقليم وسط الصعيد الثقافي، ونخبة من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

إقامة معرض ومنفذ بيع لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة

وتضمنت الفعاليات أيضًا إقامة معرض ومنفذ بيع لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، شمل مجموعة متنوعة من كتب الأدب الروائي والمترجم، وكتب الأطفال والأسرة، والكتب التاريخية والسياسية، والتي قُدمت بأسعار رمزية دعمًا لنشر ثقافة القراءة بين مختلف الفئات العمرية.

وتفاعل الجمهور، خاصة الأطفال، مع أوبريت "الليلة الكبيرة"، أحد أبرز أيقونات المسرح الغنائي المصري، من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، وإخراج صلاح السقا، وإدارة المشروع للمخرج محمد الشرقاوي، حيث قدم الأوبريت لوحات فنية جسدت أجواء المولد الشعبي من خلال شخصيات محببة مثل الأراجوز، وبائع الحمص، والمسحراتي، وبائع الحلوى، والشيخ والمنشد، في عرض فني يجمع بين المتعة والرسالة.

وأوضح المحافظ أن الجولة شملت عددًا من المواقع داخل المحافظة، واختتمت فعالياتها اليوم الجمعة 9 يناير بمركز شباب أبنوب في تمام الثالثة عصرًا، وسط حضور جماهيري كبير.

محافظ أسيوط يوجه بتنظيم أوبريت فني يجمع بين الموسيقى والرسم والاقتصاد المنزلي والرياضة (فيديو)

أوبريت "السلام" يختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 25 (صور)

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال منذ سبتمبر الماضي بعدد من المحافظات، وتستمر فعالياته حتى يونيو المقبل، بإشراف المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، في إطار رؤية تستهدف ترسيخ العدالة الثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي.

