دهون صحية تساعد على خسارة الوزن، كيف نستخدمها بذكاء؟

دهون صحية تساعد على خسارة الدهون، لطالما ارتبطت كلمة «دهون» في أذهان الكثيرين بزيادة الوزن وتراكم الشحوم، لكن العلم الحديث في مجال التغذية أثبت أن الصورة أكثر تعقيدًا من ذلك.



فليست كل الدهون سيئة، بل إن هناك دهونًا صحية تلعب دورًا مهمًا في خسارة الدهون الزائدة وتحسين الصحة العامة، بشرط اختيارها بالكميات المناسبة وضمن نظام غذائي متوازن.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الدهون الصحية ليست عدوًا لخسارة الوزن، بل يمكن أن تكون حليفًا قويًا عند استخدامها بذكاء.

أضافت الدكتورة هدى، أن اختيار الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، والاعتماد على مصادر طبيعية مثل زيت الزيتون، الأسماك، المكسرات، والبذور، يساعد على تحسين عملية الحرق، تنظيم الشهية، ودعم الصحة العامة.

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أهم أنواع الدهون الصحية التي تساعد على خسارة الدهون، وآلية عملها، وأفضل طرق إدخالها في النظام الغذائي اليومي.



أولًا: لماذا نحتاج الدهون في رحلة خسارة الوزن؟



الدهون عنصر غذائي أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، فهي تدخل في بناء الخلايا، وتنظيم الهرمونات، وامتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات A وD وE وK. وعند تناول الدهون الصحية باعتدال، فإنها تمنح شعورًا أطول بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويحد من الإفراط في الأكل. كما أن بعض أنواع الدهون تساعد على تنشيط عملية الأيض (الحرق)، وتدعم توازن السكر في الدم، وهو عامل مهم في خسارة الدهون.



ثانيًا: الدهون الأحادية غير المشبعة ودورها في حرق الدهون



الدهون الأحادية غير المشبعة من أفضل أنواع الدهون لمن يسعون إلى خسارة الوزن. فهي تساعد على تقليل الدهون الحشوية المتراكمة حول البطن، وتحسن حساسية الجسم للأنسولين.



أهم مصادرها:

زيت الزيتون البِكر

الأفوكادو

الزيتون

اللوز والبندق

كيف تساعد على خسارة الدهون؟

زيت الزيتون، على سبيل المثال، يحتوي على مركبات نشطة تحفز إفراز هرمونات الشبع، ما يقلل من كمية الطعام المتناولة. كما أن استبدال الدهون المشبعة بزيت الزيتون يساهم في خفض الالتهابات المرتبطة بالسمنة، ويُحسن من توزيع الدهون في الجسم.

ثالثًا: الدهون المتعددة غير المشبعة وأهميتها للجسم

تشمل هذه الدهون أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6، وهي دهون أساسية لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه.

أوميغا 3: الدهون الصديقة لحرق الدهون

تُعد أوميغا 3 من أكثر الدهون فاعلية في دعم خسارة الدهون، خاصة دهون البطن.

مصادرها:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة

بذور الكتان

بذور الشيا

الجوز

فوائدها في إنقاص الوزن:

تساعد أوميجا 3 على تقليل الالتهابات في الجسم، وتنظيم هرمونات الجوع والشبع، كما تُسهم في تحسين كفاءة حرق الدهون أثناء النشاط البدني. وتشير دراسات عديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من أوميجا 3 يتمتعون بمعدلات حرق أعلى مقارنة بغيرهم.

أوميجا 6: الاعتدال هو السر

رغم أن أوميغا 6 ضرورية للجسم، إلا أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى نتائج عكسية. عند استهلاكها بنسب متوازنة مع أوميغا 3، فإنها تدعم صحة الخلايا وتساعد على الحفاظ على طاقة الجسم أثناء الدايت.

مصادرها:

زيت دوار الشمس

زيت الذرة

المكسرات والبذور

رابعًا: الدهون متوسطة السلسلة (MCT) وتسريع الأيض

الدهون متوسطة السلسلة تُعد من أكثر الدهون إثارة للاهتمام في مجال خسارة الوزن، لأنها تُهضم بسرعة وتتحول مباشرة إلى طاقة بدلًا من تخزينها كدهون.

أهم مصادرها:

زيت جوز الهند

زيت الـ MCT

دورها في خسارة الدهون:

يساعد زيت جوز الهند على زيادة معدل الحرق، ويمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم. كما أنه يدعم استقرار مستوى السكر في الدم، وهو أمر مهم لمن يعانون من نوبات الجوع المفاجئة.

خامسًا: دهون المكسرات والبذور ودعم الشبع

المكسرات والبذور غنية بمزيج مثالي من الدهون الصحية، البروتين، والألياف، ما يجعلها خيارًا ممتازًا خلال الدايت.

أمثلة:

اللوز

الجوز

الفستق

بذور السمسم

بذور عباد الشمس

فوائد الدهون الصحية



كيف تساعد على خسارة الدهون؟

رغم سعراتها الحرارية المرتفعة نسبيًا، فإن تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا يقلل من الشعور بالجوع ويحد من تناول الأطعمة المصنعة الغنية بالسكريات. كما أن الدهون الموجودة فيها تدعم صحة الهرمونات المرتبطة بتنظيم الوزن.

سادسًا: الدهون الصحية ومنتجات الألبان الكاملة

في السنوات الأخيرة، أظهرت دراسات أن بعض منتجات الألبان الكاملة الدسم، مثل الزبادي واللبن البلدي، قد تساعد على خسارة الدهون عند تناولها باعتدال.

السبب:

الدهون الطبيعية في هذه المنتجات تُبطئ عملية الهضم، ما يمنح إحساسًا أطول بالشبع، كما أن الكالسيوم والبروتين الموجودين فيها يدعمان فقدان الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية.

سابعًا: نصائح لاستخدام الدهون الصحية دون زيادة الوزن

الاعتدال هو الأساس: حتى الدهون الصحية تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.

استبدال لا إضافة: استخدمي الدهون الصحية بدلًا من السمن الصناعي والزيوت المهدرجة.

التنويع في المصادر للحصول على فوائد متكاملة.

دمج الدهون الصحية مع البروتين والخضروات لزيادة الشبع.

