صحة ومرأة

9 نصائح ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم

حرق الدهون
حرق الدهون
إنقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها النساء كثيرا للتمتع بجسم رشيق ومثالى يعزز الثقة بالنفس ويتيح لهن ارتداء الملابس بجميع أنواعها.

وإنقاص الوزن عادة يكون من خلال تقليل الطعام وتقليل السعرات الحرارية اليومية، مايجعل العديد من النساء يشعرن بالملل مايدفعهن إلى العزوف عن أنظمة الريجيم المختلفة.

 نصائح لرفع معدلات حرق الدهون بالجسم 

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن هناك 9 نصائح ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم وتساعد فى إنقاص الوزن بعيدا عن أنظمة الريجيم المملة، منها:

  • تجنب النقنقه بين الوجبات أى السناكس والشبع جيدا فى الوجبات الرئيسية الثلاثة.
  • يجب مشاهدة الشمس كل يوم عالاقل نصف ساعة.
  • الاهتمام بتناول المياه الوفير على مدار اليوم مع ضرورة شرب كوب او إثنان قبل كل وجبة.
  • يجب تناول النشويات فى وجبة واحدة فقط فى اليوم.
  • يجب الحرص على بدء تناول الطعام بالخضروات والبروتينات وجعل النشويات آخر شيء ما يدفعنا لتناول كميات أقل من النشويات.
  • يجب أن يكون جميع أنواع الطعام فى طبق واحد.
  • تنظيم مواعيد النوم حيث النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا.
  • ممارسة رياضة المشي يوميا بعد كل وجبة لمدة 10 دقائق.
  • عدم تناول الطعام أمام التلفاز أو الموبايل والتركيز فى الوجبة حتى لا يتم تناول كمية طعام كبيرة بدون وعى بسبب السرحان مع التلفاز أو الموبايل.

وهذه النصائح رغم أنها بسيطة إلا أن الالتزام بها له مفعول السحر حيث يحفز الجسم على رفع معدلات حرق الدهون ما ينقص الوزن سريعا وبأقل مجهود وبدون دايت قاسى أو حرمان.

طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان وزيادة حرق الدهون

هل يساعد حمص الشام في إنقاص الوزن؟ أخصائي يجيب

