طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان وزيادة حرق الدهون

ثبات الوزن من الأمور المزعجة لدى متبعي أنظمة الريجيم المختلفة، حيث يلاحظون رغم التزامهم بالدايت وممارسة الرياضة أن الوزن ثابت على الميزان.

ويحرص متبعو الريجيم على معرفة سبب ثبات الوزن وعلاجه سريعا حفاظا على نجاح الريجيم، وإنقاص الوزن والوصول إلى الوزن المطلوب سريعا.

طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان 

ويقول الدكتور محمد يوسف أخصائي التغذية العلاجية: إن ثبات الميزان فترة يجب أن يمر بيها كل جسم أثناء فترة الدايت ومع الصبر والالتزام تنتهى والجسم يعود لحرق الدهون جيدا بعدها، وهناك طرق فعالة لكسر ثبات الميزان وزيادة حرق الدهون بالجسم، منها:

  • شرب الماء خاصة قبل الطعام يرفع حرق الدهون، وهناك دراسة أكدت أن شرب 2 كوب ماء قبل الوجبات بنصف ساعة ينقص الوزن بنسبة 44%.
  • تناول البيض على الإفطار أفضل من أي أنواع إفطار اخرى، لأنه يجعل الجسم يحصل على كميات أقل من الطعام على مدار الـ36 ساعة التى تلي تناول البيض، كما يحتوى على عناصر غذائية مهمة وبروتين.
  • شرب القهوة أو النسكافية ويفضل أن يكون سادة أو بقليل من اللبن، وذلك لرفع معدلات حرق الدهون، كما أن القهوة تساعد فى محاربة الشيخوخة وتحسين الذاكرة، ومحاربة الأورام وتقليل الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب (باستثناء مرضى الضغط العالي).
طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان 
طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان، فيتو 
  • شرب الشاي الأخضر له فوائد عظيمة ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • الصيام المتقطع من أفضل وأصح الأنظمة لفقدان الوزن ويرفع حرق الدهون جدا.
  • تقليل السكر الابيض والدقيق الابيض والنشويات.
  • استخدم أطباق أصغر للأكل وحساب السعرات اليومية فى الطعام بانتظام.
  • الاهتمام بتناول الخضروات الطازجة والفاكهة لأنها تقلل الشهية وترفع معدلات حرق الدهون بالجسم وتنظم الهضم وتطرد السموم من الجسم.
  • تناول الزبادى يوميا لأنها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • زيادة البهارات والفلفل الحار فى الطعام يرفع معدلات حرق الدهون.
  • ممارسة تمارين الكارديو يوميا ترفع حرق الدهون وتذد الجسم وتقوى العضلات.
  • الابتعاد عن الريجيم القاسي والحرص على مضغ الطعام ببطء للشعور بالشبع سريعا.
  • الاهتمام بتناول البروتين فى الوجبات اليومية لأنه يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • تنظيم مواعيد النوم حيث النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وذلك يوميا، والابتعاد عن سعر تماما لأنه يوقف حرق الدهون بالجسم.
