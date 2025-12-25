8 أصناف من الأعشاب لتحسين الهضم بعد الأكلات الثقيلة

18 حجم الخط

أعشاب لتحسين الهضم بعد الأكلات الثقيلة، في كثير من البيوت العربية، ترتبط الوجبات الثقيلة بالمناسبات العائلية والعزومات والأكلات الدسمة التي تجمع بين الدهون والنشويات والبروتينات بكميات كبيرة.



ورغم متعة هذه الأكلات، فإنها غالبًا ما تترك خلفها شعورًا مزعجًا بالامتلاء، والانتفاخ، وثِقَل المعدة، وأحيانًا الحموضة أو الغازات.



هنا يأتي دور الأعشاب الطبيعية التي استخدمتها الجدات منذ القدم لتحسين الهضم وتهدئة الجهاز الهضمي بعد الأكلات الثقيلة، دون الحاجة إلى أدوية كيميائية أو تدخلات قاسية على المعدة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية وسيلة آمنة ولطيفة لدعم الجهاز الهضمي بعد الأكلات الثقيلة، خاصة عند استخدامها باعتدال وبانتظام.



أفضل أعشاب لتحسين الهضم

وفي التقرير التالي تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تحسين الهضم.

الزنجبيل: صديق المعدة الأول

يُعد الزنجبيل من أشهر الأعشاب التي تساعد على تحسين عملية الهضم، خاصة بعد الوجبات الدسمة. فهو يحفّز إفراز العصارات الهضمية، ويُسرّع من حركة المعدة، ما يقلل الشعور بالثقل والامتلاء. كما يتميز بقدرته على تخفيف الغثيان والانتفاخ. يمكن تناول الزنجبيل في صورة مشروب دافئ بعد الأكل بنصف ساعة، أو إضافته مبشورًا إلى الماء الساخن مع القليل من الليمون.



النعناع: مهدئ طبيعي للجهاز الهضمي

النعناع من الأعشاب اللطيفة على المعدة، وله تأثير مباشر في تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي. يساعد شاي النعناع على تقليل الغازات وتخفيف الشعور بالانتفاخ، كما يساهم في ارتخاء عضلات الأمعاء، مما يُحسن حركة الهضم. يُنصح بشرب كوب من النعناع الدافئ بعد الوجبات الثقيلة، خاصة إذا كانت غنية بالدهون.



الشمر: لعلاج الغازات والانتفاخ

يُعرف الشمر بفعاليته الكبيرة في التخلص من الغازات وتحسين الهضم، وهو من الأعشاب الشائعة بعد الوجبات الثقيلة في كثير من الثقافات. يحتوي الشمر على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة المعدة وتقليل التقلصات المعوية. يمكن غلي بذور الشمر وشربها كشاي، أو مضغ كمية صغيرة من البذور بعد الأكل مباشرة.



اليانسون: راحة للمعدة والأمعاء

اليانسون من الأعشاب المفيدة جدًا بعد تناول الأكلات الثقيلة، خاصة لمن يعانون من الانتفاخ أو التقلصات. يعمل اليانسون على تحسين حركة الأمعاء، وتخفيف الغازات، وتهدئة القولون. كما يساعد على تقليل الشعور بالامتلاء الزائد. كوب من اليانسون الدافئ في المساء قد يكون كافيًا لاستعادة راحة المعدة.



الكراوية: دعم فعّال للهضم

تُستخدم الكراوية منذ زمن طويل لتحسين الهضم، وهي فعّالة بشكل خاص بعد الوجبات الغنية بالدهون. تساعد الكراوية على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، وتقليل الغازات، والتخفيف من تقلصات المعدة. شاي الكراوية الدافئ يُعد خيارًا مثاليًا بعد الأكلات الثقيلة، خاصة في فصل الشتاء.



القرفة: تنشيط الهضم وتقليل الحموضة

القرفة ليست مجرد نكهة دافئة للأطعمة، بل تُعد من الأعشاب المفيدة لتحسين الهضم. تساعد القرفة على تقليل الشعور بالثقل، وتنظيم حركة المعدة، وقد تساهم في تقليل الحموضة الناتجة عن الأكلات الدسمة. يمكن تحضير مشروب القرفة بإضافة عود قرفة إلى ماء مغلي وتركه لبضع دقائق قبل الشرب.



الكركم: دعم الهضم وتقليل الالتهابات

الكركم من الأعشاب الغنية بمضادات الالتهاب، وله دور مهم في دعم صحة الجهاز الهضمي. يساعد على تحسين هضم الدهون، وتقليل الشعور بالانتفاخ، كما يساهم في حماية المعدة من التهيج. يُمكن شرب الكركم مع الماء الدافئ أو الحليب الخفيف بعد الأكلات الثقيلة، مع مراعاة عدم الإفراط.



البابونج: تهدئة المعدة وتحسين الراحة العامة

البابونج من الأعشاب المهدئة التي تساعد على استرخاء الجهاز الهضمي بعد الوجبات الثقيلة. يقلل من التقلصات، ويخفف الشعور بعدم الراحة، كما يساهم في تهدئة الأعصاب المرتبطة باضطرابات الهضم. كوب من شاي البابونج قبل النوم بعد يوم مليء بالأكلات الدسمة قد يكون خيارًا مثاليًا.

أعشاب لراحة المعدة



نصائح للاستفادة القصوى من الأعشاب

لتحقيق أفضل فائدة من الأعشاب المحسنة للهضم، يُفضّل شربها دافئة وليس ساخنة جدًا، وعدم الإفراط في الكميات. كما يُنصح بالانتظار قليلًا بعد الانتهاء من الأكل قبل تناول المشروب العشبي، مع الحرص على المضغ الجيد للطعام لتخفيف العبء عن المعدة.



دمج هذه الأعشاب في الروتين اليومي يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في راحة المعدة وجودة الهضم، ويُجنب الكثير من الشعور بالانزعاج الذي يلي الوجبات الدسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.