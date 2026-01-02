8 أطعمة للحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر

18 حجم الخط

عند التفكير في تعزيز صحة الشعر والبشرة والأظافر، غالبا ما تتجه الأنظار إلى منصات بيع مستحضرات التجميل، لكن الحقيقة قد تكمن في مكان ابسط بكثير مثل المطبخ، فما يدخله الشخص إلى جسده لا يقل اهمية عما يضعه على بشرته.

فيعد مظهر البشرة والجسد هو انعكاس دقيق لما يتناوله الشخص من غذاء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

هل يؤثر الغذاء فعليا على الشعر والبشرة والاظافر؟

بينما باتت العلاقة بين الغذاء وصحة القلب امرا مثبتا، لا يزال البحث العلمي حول الشعر والاظافر في طور التطور.

فاشارت مراجعة علمية شملت 1700 مريض الى ان "حمية البحر المتوسط" الغنية بالخضروات الورقية والاعشاب الطازجة، اضافة الى الاطعمة الغنية بالبروتين والصويا، قد تكون علاجا تكميليا فعالا لتساقط الشعر غير الندبي.

كما اظهرت دراسات اخرى ان انخفاض مستويات المعادن كالزنك والفيتامينات (A, B, C) يرتبط بضعف الشعر، بينما قد يؤدي تقليل استهلاك التونة الغنية بالزئبق الى عكس مسار تساقط الشعر في مرحلة انقطاع الطمث.

وفيما يتعلق بالبشرة والاظافر، تشير الابحاث الى ان الانظمة الغذائية النباتية تدعم وظائف حاجز البشرة، وبما ان الاظافر تتكون من بروتين "الكراتين"، فان اي نقص في العناصر الغذائية مثل الكالسيوم او الحديد او البيوتين يؤثر مباشرة على نموها وقوتها.

قائمة الاطعمة الموصى بها وفوائدها للشعر والبشرة

يقدم خبراء التغذية والجلدية قائمة بافضل الاطعمة التي تعمل كـ "مستحضرات تجميل طبيعية":

الاسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل؛ فهي غنية بـ "أوميجا 3" الذي يقلل الالتهابات والاحمرار، وتعد مصدرا ممتازا للبروتين وفيتامين E والبيوتين.

البطاطا الحلوة

كنز من "بيتا كاروتين" الذي يتحول لفيتامين A، وهو عنصر حيوي لانتاج الكراتين وصحة الجلد.

المكسرات والبذور

بذور دوار الشمس واللوز تمد الجسم بفيتامين E، وهو مضاد اكسدة يحمي البشرة من اضرار الاشعة فوق البنفسجية وعلامات الشيخوخة.

الافوكادو

يحتوي الكوب الواحد منه على كميات هائلة من فيتامينات (C, A, E) التي تعزز انتاج الكولاجين وتقلل ظهور التجاعيد.

البيض

مصدر بروتيني اساسي؛ فنقص البروتين يجعل الشعر هشا وسهل التكسر.

المحار

يعتبر المصدر الامثل للزنك، حيث يحتوي الكوب الواحد على 97.5 ملجم من هذا المعدن الضروري لنمو الشعر واصلاح الانسجة.

الخضروات الورقية والاطعمة المرطبة

مثل السبانخ والخيار والبطيخ، لضمان ترطيب الخلايا ومدها بالمغذيات الدقيقة.

ما يجب تجنبه لصحة الشعر والبشرة

لا يتطلب الامر حرمانا تاما، لكن الاعتدال هو المفتاح لتجنب الاضرار التالية:

الكحول

يؤدي الى جفاف الجسم واجهاد الكبد في عمليات الفلترة، مما يسرع من شيخوخة الوجه. واظهرت دراسة شملت 3000 امرأة من خلفيات عرقية متنوعة ان الافراط في الكحول يرتبط بانتفاخ تحت العين وفقدان حجم منتصف الوجه.

الاطعمة فائقة المعالجة

مثل المقرمشات المملحة واللحوم المصنعة؛ فهي تحفز الالتهابات في الجسم، وقد ربطت دراسات حديثة بينها وبين زيادة خطر الاصابة بالتهاب الجلد التاتبي.

المشروبات المحلاة

السكر الزائد في الصودا والعصائر المحلاة يسرع من عمليات شيخوخة الجلد ويؤثر سلبا على صحة الشعر.

