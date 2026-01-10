طريقة عمل الكفتة بالباذنجان من الشيف نادية السيد

18 حجم الخط

طريقة عمل الكفتة بالباذنجان، الكفتة بالباذنجان من وصفات الشيف نادية السيد السريعة التي لا تحتاج فرن ولها مذاق مميز ومتكاملة العناصر الغذائية.

وطريقة عمل الكفتة بالباذنجان، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تقدم مع الخبز أو الأرز حسب الرغبة، وأيضًا مناسبة للعزومات.

وتقدم الشيف نادية السيد، طريقة عمل الكفتة بالباذنجان.

مكونات عمل الكفتة بالباذنجان:

نصف كيلو لحم مفروم

2 بصلة مفرومة ناعم مصفى من الماء

نصف ربطة بقدونس مفرومة الأوراق فقط

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ثوم بودر

رشة جوزة الطيب

ملعقة دقيق

ملعقة نشاء

3 حبان باذنجان رومي مقطع مكعبات

3 حبات بطاطس مقطعة مكعبات

2 ثمرة فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات

2 ملعقة معجون طماطم

2 كوب ماء

ملح

فلفل

زيت للقلي

طريقة عمل الكفتة بالباذنجان

نحضر مكعبات الباذنجان وننقعها فى ماء وملح حتى لا تتشرب الزيت.

ثم ننشلها من الماء ونجففها جيدا ونقليها فى الزيت حتى يحمر لونها.د، ونخرجها على ورق مطبخ.

ثم تقلي البطاطس أيضا حتى يحمر لونها، ثم ننشلها على ورق مطبخ.

ثم نقلي الفلفل ولكن منشاه بمجرد أن يذبل.

ثم نحضر الكفتة، حيث نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم والبصل المفروم المصفى والبقدونس المفروم والتوابل والدقيق والنشاء، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نشكل الكفتة كرات، ونحمرها فى مقلاة بها القليل من الزيت حتى يحمر لونها من جميع الجهات.

ثم نحضر قدر ونضعه به الكفتة والبطاطس والفلفل وأخيرا الباذنجان.

ثم نخلط معجون الطماطم مع ماء البصل الذى تم تصفيته و2 كوب ماء وملح وفلفل ونقلب جيدا، ثم نضيف الخليط على الكفتة والخضروات.

وترفع القدر على النار العالية حتى يغلى.

ثم نهديء النار، ونترك الصلصة تتسبك قليلا لمدة 10 دقائق.

ثم نرفع القدر من على النار وتقدم الكفتة بالباذنجان ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشيعرية أو الخبز، حسب الرغبة، فهي لذيذة فى جميع حالاتها وسهلة التحضير.

