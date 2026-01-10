السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الكفتة بالباذنجان من الشيف نادية السيد

الكفتة بالباذنجان،
الكفتة بالباذنجان، فيتو
18 حجم الخط

طريقة عمل الكفتة بالباذنجان، الكفتة بالباذنجان من وصفات الشيف نادية السيد السريعة التي لا تحتاج فرن ولها مذاق مميز ومتكاملة العناصر الغذائية.

وطريقة عمل الكفتة بالباذنجان، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تقدم مع الخبز أو الأرز حسب الرغبة، وأيضًا مناسبة للعزومات.

وتقدم الشيف نادية السيد، طريقة عمل الكفتة بالباذنجان.

مكونات عمل الكفتة بالباذنجان:

نصف كيلو لحم مفروم 

2 بصلة مفرومة ناعم مصفى من الماء

نصف ربطة بقدونس مفرومة الأوراق فقط 

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة زنجبيل 

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ثوم بودر

رشة جوزة الطيب

ملعقة دقيق

ملعقة نشاء 

3 حبان باذنجان رومي مقطع مكعبات 

3 حبات بطاطس مقطعة مكعبات 

2 ثمرة فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات 

2 ملعقة معجون طماطم 

2 كوب ماء 

ملح

فلفل 

زيت للقلي 

طريقة عمل الكفتة بالباذنجان 
طريقة عمل الكفتة بالباذنجان 

طريقة عمل الكفتة بالباذنجان:

  • نحضر مكعبات الباذنجان وننقعها فى ماء وملح حتى لا تتشرب الزيت.
  • ثم ننشلها من الماء ونجففها جيدا ونقليها فى الزيت حتى يحمر لونها.د، ونخرجها على ورق مطبخ.
  • ثم تقلي البطاطس أيضا حتى يحمر لونها، ثم ننشلها على ورق مطبخ.
  • ثم نقلي الفلفل ولكن منشاه بمجرد أن يذبل.
  • ثم نحضر الكفتة، حيث نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم والبصل المفروم المصفى والبقدونس المفروم والتوابل والدقيق والنشاء، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نشكل الكفتة كرات، ونحمرها فى مقلاة بها القليل من الزيت حتى يحمر لونها من جميع الجهات.
  • ثم نحضر قدر ونضعه به الكفتة والبطاطس والفلفل وأخيرا الباذنجان.
  • ثم نخلط معجون الطماطم مع ماء البصل الذى تم تصفيته و2 كوب ماء وملح وفلفل ونقلب جيدا، ثم نضيف الخليط على الكفتة والخضروات.
  • وترفع القدر على النار العالية حتى يغلى.
  • ثم نهديء النار، ونترك الصلصة تتسبك قليلا لمدة 10 دقائق.
  • ثم نرفع القدر من على النار وتقدم الكفتة بالباذنجان ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشيعرية أو الخبز، حسب الرغبة، فهي لذيذة فى جميع حالاتها وسهلة التحضير.
txt

طريقة عمل صينية الكفتة في الفرن، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

txt

طريقة عمل الكفتة بالبرغل، وصفة لذيذة وسهلة التحضير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكفتة الباذنجان الكفتة بالباذنجان طريقة عمل الكفتة بالباذنجان مكونات عمل الكفتة بالباذنجان الشيف نادية السيد

مواد متعلقة

طريقة عمل كفتة الخضار، لذيذة وصحية وسهلة التحضير

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكفتة بصوص الزبادى بمكونات بسيطة

طريقة عمل كفتة داوود باشا، وصفة لذيذة لغداء مميز
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

حالات سحب الثقة من الحكومة وفق الدستور والقانون

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

الأهلي يواجه فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر بحثا عن تصحيح المسار

البنتاجون: سنعترض جميع سفن "أسطول الظل" الناقل للنفط الفنزويلي في البحر الكاريبي

مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

طريقة عمل الكفتة بالباذنجان من الشيف نادية السيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية