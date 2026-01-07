من المطار إلى أبو النمرس، خريطة حملات الجيزة ضد احتلال الشارع

18 حجم الخط

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، في إطار خطة شاملة لاستعادة الانضباط بالشارع الجيزاوي، والحفاظ على السيولة المرورية وحق المواطنين في طرق آمنة ومنظمة.



خريطة واضحة للمناطق الأكثر تضررًا من الإشغالات

ورسمت الحملات خريطة واضحة للمناطق الأكثر تضررًا من الإشغالات، حيث شملت قطاعات المنيرة الغربية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والدقي وأبو النمرس، بالتعاون الكامل مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز.



وفي حي المنيرة الغربية، استهدفت الحملات شوارع المطار وعزبة خيزة والبراجيل، وأسفرت عن رفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء المختصة.



كما شملت الجهود جنوب الجيزة، وتركزت الحملات بميدان الجيزة وشارع المحطة وشارع ربيع الجيزة، حيث تم إزالة كافة التعديات التي تعوق الحركة المرورية.



وامتدت الحملات إلى حي الطالبية، وأسفرت عن غلق أحد السناتر التعليمية المخالفة بشارع علي بن أبي طالب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي مركز ومدينة أبو النمرس، جرى رفع الإشغالات بشارع أحمد بدوي ومحيط الكوبري، فيما شهد حي بولاق الدكرور حملات مكبرة بشارع الملكة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات من الطريق العام.



أما حي الدقي، فقد شهد حملة صباحية موسعة شملت شوارع أحمد الزيات وجامعة الدول العربية ومحيي الدين وعبد الحميد لطفي، وأسفرت عن رفع 120 حالة إشغال متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار الحملات اليومية دون تهاون، بالتنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الأحياء، للتصدي لأي ممارسات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على أن الشارع حق أصيل للمواطن لا تهاون في حمايته.



وتابع الحملات ميدانيًّا اللواء حسن الدكروري مدير شرطة المرافق، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز المعنية، للتأكد من تنفيذ القرارات على أرض الواقع وتحقيق الانضباط الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.