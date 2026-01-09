الجمعة 09 يناير 2026
أخبار مصر

التعليم تتيح النموذج الثاني لبوكليت Math للشهادة الإعدادية 2025 / 2026

 أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النموذج الثاني من امتحانات البوكليت في مادة Math لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية ورفع مستوى استعداد الطلاب للامتحانات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبمتابعة أحمد شعبان، وكيل المديرية، وتحت إشراف إيهاب فتحي، موجه عام الرياضيات.

أهداف نشر نماذج بوكليت Math

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الهدف الأساسي من نشر نماذج امتحانات البوكليت يتمثل في تدريب الطلاب عمليًا على شكل الورقة الامتحانية الجديد، وتنمية مهارات تنظيم الوقت أثناء الامتحان، وإكساب الطلاب القدرة على الحل المنهجي والسليم للأسئلة، وتحسين مستوى الأداء والتحصيل الدراسي.

وأضافت أن هذه النماذج تسهم بشكل كبير في تقليل رهبة الامتحانات، ومساعدة الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة المتوقعة، مما ينعكس إيجابيًا على نتائجهم.

دعم مستمر للطلاب

وأشارت مدير تعليم القاهرة إلى أن نماذج البوكليت في مادة Math تُعد أداة تعليمية فعالة تساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات، مؤكدة حرص المديرية الدائم على توفير كل ما من شأنه دعم الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.

