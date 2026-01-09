سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية، بعد رصد نشاطهم الإجرامي والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عصابة متهمة بالتخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية

تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط المتهمين (مقيمين في محافظة الغربية) في تقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبحوزتهم عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات، وكمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير.

كما تم 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

