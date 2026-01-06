السيسي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه

18 حجم الخط

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلا: شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدى الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم.

كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.