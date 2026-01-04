دعم وتوطيد العلاقات، تفاصيل لقاء السيسي والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا الثقة الكبيرة التي توليها الدولة المصرية في كفاءتها وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيّما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة.

كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية سوف توفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبدت، من جانبها، تقديرها البالغ للرئيس، مؤكدة دور مصر المحوري وجهودها البارزة في مكافحة التصحر، والتي تتمثل في قاعدة عريضة من مشروعات الاستصلاح الزراعي، بالرغم من التحدي الكبير الخاص بندرة المياه.

كما أعربت عن التقدير لالتزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتقديم التقارير الوطنية في موعدها، ووضع أهداف طوعية لإعادة تأهيل الأراضي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى عدد من فرص توطيد العلاقات بين مصر وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، وكذا آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، بما يُعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.