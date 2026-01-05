السيسي يستقبل وزير الخارجية السعودي ويشيد بجهود القيادة الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، وصالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة.

