علقت لجنة نوبل، على إعلان زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو عن استعدادها لتسليم جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس دونالد ترامب، قائلة “إن تسليم الجائزة للآخرين أمر مستحيل”.

لجنة نوبل تعلق على عرض زعيمة المعارضة الفنزويلية تسليم جائزتها لترامب

وكانت ماتشادو قد صرحت سابقا لقناة فوكس نيوز بأنها مستعدة لتسليم جائزة نوبل للسلام التي مُنحت لها، إلى ترامب لاعتقاله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وقالت اللجنة في بيان لها: "لا يمكن إلغاء جائزة نوبل أو تقسيمها أو نقلها. وبمجرد الإعلان عن الفائز، يظل القرار ساري المفعول إلى الأبد".

وفي يوم 3 يناير، نفذ الجيش الأمريكي عملية عسكرية في فنزويلا، أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، وقد نفى مادورو وزوجته التهم.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو التي دعته لغزو بلادها عسكريا، مشددا أنه سيكون من الصعب جدًا عليها أن تكون القائدة.. ماتشادو لا تحظى بالاحترام داخل البلاد".

ترامب يوجه صفعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية

وقال ترامب، إنه لا يعتقد أن ماريا ماتشادو يمكنها قيادة فنزويلا، زاعما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على اتصال بها.

من هي ماريا ماتشادو؟

ماريا ماتشادووهي ناشطة فازت مؤخرًا بجائزة نوبل للسلام، وكانت تعيش في الخفاء منذ الانتخابات الرئاسية في 2024.

ودخلت ماتشادو -وهي مهندسة بالأصل- مُعترك العمل السياسي في 2002، بإنشائها جمعية "سوماتي" للمطالبة باستفتاء لعزل الرئيس السابق هوغو تشافيز.

وبعدما اتُّهمت بالخيانة لتلقي جمعيتها تمويلًا من الولايات المتحدة، تلقّت تهديدات بالقتل، وقررت إرسال أطفالها للعيش في الولايات المتحدة، لكنها بقيت فترة في البلاد مؤكدة أنها ستمضي "حتى النهاية".

وماريا ماتشادو، من مؤيدي الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق. واقترحت خصخصة مجموعة "بيتروليوس دي فنزويلا" العامة العملاقة للنفط، ومصدر الدخل الرئيسي للبلاد التي انهار إنتاجها بسبب سوء الإدارة والفساد.

