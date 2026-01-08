الخميس 08 يناير 2026
محافظات

تعرف على جدول امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية في المنيا

امتحانات النقل الابتدائي
امتحانات النقل الابتدائي في المنيا
تبدأ مدارس محافظة المنيا صباح السبت 10 يناير أول أيام امتحانات صفوف النقل الخاصة بـ المرحلة الابتدائية وسط استعدادات مكثفة داخل المدارس لضمان انتظام سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة. 

السبت 10 يناير أول أيام امتحانات النقل الابتدائي في المنيا

 

وتشمل الامتحانات جميع صفوف النقل الابتدائي وفقا للجداول المعلنة، حيث يؤدي التلاميذ امتحاناتهم داخل اللجان المدرسية مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية. 

الإدارات التعليمية في المنيا 

وشددت الإدارات التعليمية على ضرورة تواجد المعلمين والملاحظين منذ الصباح الباكر مع التأكيد على الانضباط داخل اللجان ومنع أي تجاوزات قد تعكر صفو الامتحانات أو تؤثر على مصلحة الطلاب.

تساعد التلاميذ على التركيز

كما تم التأكيد على جاهزية المدارس من حيث النظافة والإنارة وتهوية الفصول مع توفير الأجواء المناسبة التي تساعد التلاميذ على التركيز وأداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

حالة من الترقب

ويحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم في أول أيام الامتحانات وسط حالة من الترقب والاهتمام متمنين لأبنائهم التوفيق والنجاح في اختبارات الفصل الدراسي. 

امتحانات النقل الابتدائي في المنيا 

وتأتي امتحانات النقل الابتدائي في المنيا كمرحلة مهمة ضمن تقييم مستوى الطلاب وقياس نواتج التعلم بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

