المشدد 3 سنوات لعاملين قتلا آخر بسبب خلافات بينهم في المنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الخميس، حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على عامل، والسجن المشدد لمدة سنة واحدة على آخر، لارتكابهما جريمة قتل راح ضحيتها شاب طعنا إثر خلافات نشبت بينهم خلال العام الماضي في محافظة المنيا.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم التي أُعلنت أمام هيئة دفاع المتهمين أن ما بدر من المتهمين يشكل جريمة قتل تستوجب تطبيق عقوبة قانون العقوبات، فجرى إدانتهما وأُلزم كل منهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فيها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات المنيا بتهمة القتل العمد بعد أن أكدت التحقيقات قيامهما بقتل المجني عليه نتيجة خلافات تصاعدت بين أطراف الواقعة، وطلبت النيابة من المحكمة تطبيق العقوبات الواردة بقانون العقوبات.

