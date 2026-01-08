دمه ما راحش هدر، الجنايات تقضي بإعدام قاتل سائق تاكسي المنيا

18 حجم الخط

خرج في يومه الأخير باحثا عن رزقه، فلم يكن يعلم أن الرحلة ستنتهي عند طريق بلا عودة وأن مقعد التاكسي سيتحول إلى شاهد على جريمة غادرة هزت محافظة المنيا وأوجعت قلوب الأهالي.

سائق تاكسي بسيط اعتاد العمل لساعات طويلة لتأمين احتياجات أسرته لم يكن طرفا في خصومة ولم يحمل سوى لقمة عيشه لكنه وقع فريسة لقاتل تجرد من الإنسانية طمعا في سيارة وثمنها.

تحولت حياة الأسرة إلى حزن دائم

تلقت الأسرة الخبر كالصاعقة واختفى الأب وعادت السيارة بلا روح صاحبها، ساعات من القلق تحولت إلى أيام من الانهيار حتى جاء اليقين القاسي بأن الأب لن يعود والبيت فقد عموده وسنده

وتحولت حياة الأسرة إلى حزن دائم أم تبكي بلا توقف وأبناء يسألون عن أب لن يطرق الباب مجددا بينما كان السؤال الأصعب هل سيضيع دمه أم سيجد من يعيده.

جريمة غادرة هزت المنيا

تحقيقات موسعة كشفت تفاصيل الجريمة البشعة وتتبع المتهم حتى سقوطه واعترافه بما اقترفت يداه لتبدأ رحلة جديدة داخل أروقة العدالة رحلة انتظار طويلة لكنها محملة بالأمل.

جاء الحكم بالإعدام

وفي لحظة فارقة داخل قاعة محكمة جنايات المنيا جاء الحكم بالإعدام ليغلق فصلا داميا ويمنح الأسرة شيئا من السكينة المفقودة لم يكن الحكم فرحا بل كان راحة بعد وجع طويل وشهادة بأن الدم لا يضيع.

دموع امتزجت بالدعاء ووجوه أنهكها الحزن لكنها شعرت للمرة الأولى أن العدالة أنصفت الغائب وأن روح سائق التاكسي البسيط لم تذهب هدرا.

الأجهزة الأمنية بمديرية بالمنيا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية بالمنيا قد تلقت بلاغًا بالعثور على سائق تاكسي مقتولًا داخل نطاق قرية الشيخ علاء، في ظروف غامضة، وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، والحكم عليه بالإعدام.

