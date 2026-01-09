خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي

18 حجم الخط

طريقة عمل شيش الكبدة، شيش الكبدة من الأطباق الشهية والسريعة التي تحضر بكبد الدجاج أو كبدة البقر، وتتميز بطعمها المتبل اللذيذ وإمكانية تقديمها في العزومات أو الوجبات اليومية مع الخبز والسلطات.

وطريقة عمل شيش الكبدة، سهلة وبسيطة، حيث يتم تقطيع الكبدة وتتبيلها بمكونات بسيطة حسب الرغبة ثم نرصها فى الاسياخ الخشبية ونضعها على الجريل أو الفرن حسب الرغبة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل شيش الكبدة.

مكونات عمل شيش الكبدة:-

كيلو من الكبدة مقطعة مكعبات متوسطة

2 حبة فلفل ألوان مقطعة مربعات

2 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

طماطم شيري أو طماطم عادية مقطعة مكعبات

أعواد شيش خشبية منقوعة في ماء دافئ 20 دقيقة حتى لا تحترق

مكونات التتبيلة

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة خل

6 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة شطة اختياري

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

طريقة عمل شيش الكبدة

طريقة عمل شيش الكبدة:-

اغسلي الكبدة بسرعة بماء بارد وخل.

قطعيها مكعبات متوسطة الحجم.

لا تنقعي الكبدة فترة طويلة حتى لا تصبح قاسية.

في وعاء كبير اخلطي الثوم والملح والكمون والفلفل الأسود والبابريكا.

أضيفي عصير الليمون والخل والزيت.

اخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الكبدة داخل التتبيلة وقلبيها جيدا.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة من ساعة إلى 3 ساعات ليتشرب الطعم.

أحضري الأعواد الخشبية المنقوعة بالماء.

ابدئي برص الكبدة بالتبادل مع الفلفل والبصل والطماطم.

اتركي فراغات بسيطة بين القطع لتستوي جيدا.

يمكنك طهي شيش الكبدة بعدة طرق.

على الفحم، يعطي أفضل نكهة مدخنة، اشوي الأسياخ مع تقليبها كل دقيقتين.

ادهنيها بقليل من الزيت أثناء الشواء.

على الجريل أو الطاسة، سخني الجريل جيدا، وضعي قليل من الزيت، واشوي الأسياخ حتى تنضج.

في الفرن، رصي الأسياخ فوق شبك.

ضعي صينية أسفلها لالتقاط السوائل.

اخبزي على حرارة 200° لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

اشعلي الشواية آخر 5 دقائق للتحمير.

تقدم ساخنة مع خبز بلدي أو عربي، وطحينة أو بابا غنوج، وسلطة خضراء أو تبولة، وبطاطس محمرة، ومخللات.

