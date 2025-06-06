طريقة عمل الكبدة المشوية أحلى من الجاهزة

طريقة عمل الكبدة المشوية، الكبدة المشوية من الأكلات الفاخرة التى لها عشاقها، رغم أن الميزة لها طرق مقدسة عند المصريين إلا أن الكبدة المشوية مميزة ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الكبدة المشوية، سهلة وبسيطة وتقدم بتتبيلة مختلفة حسب الرغبة، وعادة تقدم فى عيد الأضحى المبارك، حيث ذبح الأضاحي وتجمع الاهل والأصدقاء فى حفلات الشواء.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الكبدة المشوية.

مكونات عمل الكبدة المشوية:-

كبدة مقطعة مربعات أو شرائح طولية سميكة قليلا

ثوم مفروم

فلفل أخضر مفروم

كزبرة جافة

كمون

ملح

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل الكبدة المشوية:-

فى وعاء يخفق الثوم والفلفل، الكزبرة، الكمون، الملح، الخل، عصير الليمون، الزيت.

تنقع قطع الكبدة بالخليط قليلا.

ثم توضع بالأسياخ الخشبية.

تشوى الكبدة على الفحم أو الجريل أو بحسب الرغبة وتقدم ساخنة مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والخبز والبطاطس المقلية.

يجب مراعاة أن الكبدة تنضج سريعا، وبالتالى يجب عدم ترك الكبدة كثيرا على الشواية حتى لا تجف.

طريقة عمل الكبدة المشوية

فوائد الكبدة

ومن أبرز الفوائد الصحية للكبدة تتمثل في، المساعدة في تكوين عضلات الجسم، وتقوية قدرة العين على الإبصار، والجهاز المناعي في الجسم، إلى جانب أثارها في تقوية البشرة والشعر والأظافر، والمحافظة على سلامة الأسنان والعظام، وحماية الجسم من الأنيميا، والمساعدة في تكوين كرات الدم الحمراء، بخلاف المساعدة على مقاوم التوتر والضغط النفسي عند الإنسان ورفع معدلات الإخصاب.

والكبدة لها أهمية وفائدة كبيرة في التغذية، حيث تصل نسبة الحديد فيها إلى 8%، وتختلف حسب نوع الكبدة التي يتم تناولها هل هي كبدة ضأن أم كبدة جاموسي، أو كبدة بقري، أو جملي، حيث أن الكبدة الجاموسي تحتوي على أعلى نسبة من الحديد عن أنواع الكبدة الأخرى.

الضوابط الصحية لتناول الكبدة

وتناول كميات كبيرة من الكبدة يتسبب في صعوبة إتمام عمليات الهضم، وتتطلب طاقة ووقت أكثر لهضمها لذا قد يسبب تناول كميات كبيرة منها بعض المشكلات الصحية، وبالتالي يجب تناول كميات متوسطة ومعتدلة من الكبدة لتجنب أضرارها الصحية وتجنب الإصابة بعسر الهضم.

فئات ممنوعة من تناول الكبدة

وهناك 4 فئات ممنوعة من تناول الكبدة

مرضى القلب والأوعية الدموية

تحتوي الكبدة على كمية كبيرة من الدهون التي تعمل على زيادة مستوى الكوليسترول بالدم وزيادة فرص الإصابة بجلطات القلب وتصلب الشرايين لذا ينصح مرضى القلب التقليل من تناول الكبدة للحفاظ على الكوليسترول وصحة القلب.

مرضى السمنة

كما ذكرنا أن الكبدة مصدر غنى بالدهون التي تشكل خطرا على مرضى السمنة وذلك من خلال زيادة نسبة الدهون بالجسم، بالإضافة إلى أنها تقلل أيضا من مستوى الحرق بداخل الجسم.

الأطفال والحوامل

الإفراط في تناول الكبدة وخاصة بالنسبة للأطفال والحوامل يؤدى إلى ارتفاع نسبة فيتامين "ا" الذي ينتج عنه الإصابة بالتسمم الغذائى، وذلك عن طريق زيادة الضغط داخل الجمجمة والقيء، وبالنسبة للمرأة خلال فترة الحمل تعرضها لتشوه الأجنة وإنجاب طفل معاق.

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