الجمعة 07 نوفمبر 2025
علامات تؤكد أن الكبدة آمنة وصالحة للطعام، تعرف عليها

الكبدة
الكبدة من مشتقات اللحوم الحمراء التي لها شعبية كبيرة فى مصر وعشاق كثيرون، وهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وجرت العادة على أن أفضل أنواع من الكبدة هى الكبدة البلدى ولكنها تباع بأسعار عالية لذا يلجأ الكثير من المصريين إلى الكبدة المستوردة دون الوعى بمدى صحتها أو ضررها.

يقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية: إن أفضل أنواع الكبدة هى كبدة الجمل والأرنب والأوز، لأنها حيوانات نظيفة ولا تأكل أى طعام على عكس العجول والفراخ، لذا يفضل تناول كبدة الجمل أو الأرنب أو الأوز.

الكبدة 
4 علامات تؤكد أن الكبدة آمنة وسليمة 

وأضاف نزيه، أن هناك 4 علامات تؤكد أن الكبدة آمنة وسليمة وصالحة للطعام، منها:-

  • أن يكون لونها بنى محمر.
  • أن يكون سطحها لامع ونظيف ولونه زاهى.
  • أن تكون خالية من البقع.
  • أن يكون سطحها خالى من الدهون.

الكبدة المستوردة أفضل من البلدى 

وتابع، أن الكبدة المستوردة افضل بكثير من الكبدة البلدى، وذلك لأن الدول الأوروبية تراعى شروط تربية المرعى حيث تناول الخضروات وشرب المياة المعدنية وتواجد البقر تحت الشمس فى الهواء النقي ماينعكس بشكل إيجابي على الكبدة، على عكس البقر والخراف فى مصر حيث يتم شربهم من ماء الترع ويتناول أعلاف غير معروف مصدرها ولا ترى الشمس، ماينعكس بالسلب على الكبدة.

سبب كبر حجم الكبدة المستوردة 

وعن سبب أن حجم الكبدة المستوردة أكبر من الكبدة البلدى، قال الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية: إن البقر المصري يزن من 50 إلى 60 كيلو، بينما البقر فى فرنسا على سبيل المثال يزن حجم البقر 2.5 طن، وبالتالى طبيعى أن تكون الكبدة أكبر، ولمعرفة إذا كانت الكبدة مجمدة بشكل صحيح أم لا، إذا ظهر خط ثلج أسفلها فهذا يعنى أنها مخزنة منذ فترة، وتم فك الثلج عليها أكثر من مرة بينما الخالية من الثلج فهذا يعنى أنها مجمدة بشكل صحى وآمنة ومفيدة.

