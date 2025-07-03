طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بتتبيلة مميزة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، الكبدة الإسكندراني من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل الكبدة الاسكندراني، سهلة وبسيطة ومميزة ولكن يجب اتباع بعض التكات حتى تكون ناجحة ومثل الطريقة الأصلية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني:-

½ كيلو كبدة بقري أو جاموسي مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 فصوص ثوم مفروم ناعم

2 قرن فلفل أخضر حار (حسب الرغبة)

1 قرن فلفل رومي أخضر مقطع شرائح

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت ذرة

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني:-

اغسلي الكبدة جيدا بالماء والخل والليمون للتخلص من الزفارة، ثم صفيها جيدا.

في وعاء، ضعي الكبدة وأضيفي الثوم، الخل، الليمون، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الملح، الفلفل الأسود، وقلبيها جيدا.

اتركيها تتبل لمدة 20 دقيقة على الأقل.

في طاسة ساخنة على نار متوسطة، ضعي الزيت.

أضيفي شرائح الفلفل الأخضر الحار والرومي، وشوحيهم لمدة دقيقة.

ثم أضيفي الكبدة المتبلة إلى الطاسة، وقلبي جيدا لمدة 5-7 دقائق حتى يتغير لونها وتنضج (لا تطهيها لفترة طويلة حتى لا تصبح جافة).

تقدم الكبدة ساخنة في عيش بلدي مع سلطة الطحينة أو المخلل.

يمكن تقديمها مع البطاطس المقلية أو الأرز الأبيض حسب الرغبة.

ملحوظة لا تطيلي فترة الطهي حتى لا تصبح الكبدة قاسية.

يمكنك إضافة رشة صغيرة من الشطة إذا كنتى تحبينها أكثر حرارة.

يمكن تقديمها في ساندويتشات مع سلطة خضراء وسلطة طحينة يمنح طعم رائع.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

ولعمل الكبدة المشوية

مكونات عمل الكبدة المشوية:-

كبدة مقطعة مربعات أو شرائح طولية سميكة قليلا

ثوم مفروم

فلفل أخضر مفروم

كزبرة جافة

كمون

ملح

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل الكبدة المشوية:-

فى وعاء يخفق الثوم والفلفل، الكزبرة، الكمون، الملح، الخل، عصير الليمون، الزيت.

تنقع قطع الكبدة بالخليط قليلا.

ثم توضع بالأسياخ الخشبية.

ثم توضع بالأسياخ الخشبية. تشوى الكبدة على الفحم أو الجريل أو بحسب الرغبة وتقدم ساخنة مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والخبز والبطاطس المقلية.

يجب مراعاة أن الكبدة تنضج سريعا، وبالتالى يجب عدم ترك الكبدة كثيرا على الشواية حتى لا تجف.

فوائد الكبدة

ومن أبرز الفوائد الصحية للكبدة تتمثل في، المساعدة في تكوين عضلات الجسم، وتقوية قدرة العين على الإبصار، والجهاز المناعي في الجسم، إلى جانب أثارها في تقوية البشرة والشعر والأظافر، والمحافظة على سلامة الأسنان والعظام، وحماية الجسم من الأنيميا، والمساعدة في تكوين كرات الدم الحمراء، بخلاف المساعدة على مقاوم التوتر والضغط النفسي عند الإنسان ورفع معدلات الإخصاب.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.