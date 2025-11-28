18 حجم الخط

طريقة عمل قوارب الباذنجان، قوارب الباذنجان من الأطباق الشهية التي تجمع بين النكهات الشرقية واللمسة العصرية في التقديم.

فهي تعتمد على حبات الباذنجان المشوي أو المخبوزة، والمليئة بطبقة غنية من اللحم المفروم المتبل ومغطاة بالجبن الذائب، ما يجعلها وصفة مثالية للعزائم أو الوجبات الدافئة في الأيام الباردة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن.

مكونات عمل قوارب الباذنجان:-

4 حبات باذنجان كبيرة ويفضل الطويل

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون لدهن الباذنجان

مكونات الحشوة باللح

نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر مفروم اختياري

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب طماطم مبشورة أو معصورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة قرفة تمنح نكهة مميزة

2 ملعقة كبيرة زيت

طبقة الجبن

كوب جبن موتزاريلا مبشور

نصف كوب جبن شيدر أو رومي مبشور اختياري لتعزيز النكهة

للتزيين

بقدونس مفروم

رشة سماق أو زعتر

طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن

اغسلي الباذنجان جيدا ثم اقطعيه بالطول نصفين.

بملعقة صغيرة قومي بتفريغ القليل من اللب مع ترك مسافة على الأطراف ليصبح على هيئة "قارب".

رشي عليه الملح واتركيه 15 دقيقة حتى يتخلص من المرارة.

امسحيه جيدا من الماء، ثم ادهني الأطراف بزيت الزيتون.

رصي أنصاف الباذنجان في صينية مبطنة بورق زبدة، وادخليها الفرن على حرارة 200° لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يطرى ويبدأ بالاحمرار.

يمكنك أيضا قليه في زيت ساخن إذا رغبتى، لكن الشوي صحي وأخف.

سخني الزيت في مقلاة واسعة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

ضعي الثوم وقلبيه سريعا، ثم أضيفي اللحم المفروم.

قلبي اللحم جيدا حتى يتغير لونه ويبدأ في النضج.

أضيفي الفلفل الأخضر ثم الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم.

تبلي بالملح، والفلفل، والكمون، والبابريكا والقرفة.

اتركي الخليط على نار هادئة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة وتتجانس النكهات.

إذا رغبتى، أضيفي ملعقة صغيرة من دبس الرمان لزيادة العمق والنكهة.

اخرجي الباذنجان المشوي من الفرن.

ضعي في كل نصف كمية مناسبة من خليط اللحم.

غطي الوجه بمزيج الجبن المبشور.

أعيدي الصينية للفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة إضافية حتى تذوب الجبنة وتحمر الأطراف.

يمكنك تشغيل الشواية لدقيقتين للحصول على سطح ذهبي شهي.

رشي البقدونس أو الزعتر على الوجه.

قدمي قوارب الباذنجان مع أرز أبيض بالشعرية، أو سلطة خضراء منعشة، أو بطاطس مشوية.

لنجاح الوصفة، اختاري باذنجان طازج لونه لامع وخالي من البقع.

يمكنك إضافة صنوبر محمص على الوجه لمذاق فاخر.

لو تحبين الحشوة أكثر دسم، أضيفي ملعقة قشطة أو قليلا من الجبن الكريمي للحشو قبل الحشو.

يمكن استبدال اللحم بصدور دجاج مفرومة أو خضار للنسخة النباتية.

