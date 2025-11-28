الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن

قوارب الباذنجان
قوارب الباذنجان
18 حجم الخط

طريقة عمل قوارب الباذنجان، قوارب الباذنجان من الأطباق الشهية التي تجمع بين النكهات الشرقية واللمسة العصرية في التقديم.

فهي تعتمد على حبات الباذنجان المشوي أو المخبوزة، والمليئة بطبقة غنية من اللحم المفروم المتبل ومغطاة بالجبن الذائب، ما يجعلها وصفة مثالية للعزائم أو الوجبات الدافئة في الأيام الباردة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن.

مكونات عمل قوارب الباذنجان:-

4 حبات باذنجان كبيرة ويفضل الطويل

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون لدهن الباذنجان

مكونات الحشوة باللح

نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر مفروم اختياري

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب طماطم مبشورة أو معصورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة قرفة تمنح نكهة مميزة

2 ملعقة كبيرة زيت

طبقة الجبن

كوب جبن موتزاريلا مبشور

نصف كوب جبن شيدر أو رومي مبشور اختياري لتعزيز النكهة

للتزيين

بقدونس مفروم

رشة سماق أو زعتر

طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن 
طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن 

طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن 

  • اغسلي الباذنجان جيدا ثم اقطعيه بالطول نصفين.
  • بملعقة صغيرة قومي بتفريغ القليل من اللب مع ترك مسافة على الأطراف ليصبح على هيئة "قارب".
  • رشي عليه الملح واتركيه 15 دقيقة حتى يتخلص من المرارة.
  • امسحيه جيدا من الماء، ثم ادهني الأطراف بزيت الزيتون.
  • رصي أنصاف الباذنجان في صينية مبطنة بورق زبدة، وادخليها الفرن على حرارة 200° لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يطرى ويبدأ بالاحمرار.
  • يمكنك أيضا قليه في زيت ساخن إذا رغبتى، لكن الشوي صحي وأخف.
  • سخني الزيت في مقلاة واسعة.
  • أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.
  • ضعي الثوم وقلبيه سريعا، ثم أضيفي اللحم المفروم.
  • قلبي اللحم جيدا حتى يتغير لونه ويبدأ في النضج.
  • أضيفي الفلفل الأخضر ثم الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم.
  • تبلي بالملح، والفلفل، والكمون، والبابريكا والقرفة.
  • اتركي الخليط على نار هادئة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة وتتجانس النكهات.
  • إذا رغبتى، أضيفي ملعقة صغيرة من دبس الرمان لزيادة العمق والنكهة.
  • اخرجي الباذنجان المشوي من الفرن.
  • ضعي في كل نصف كمية مناسبة من خليط اللحم.
  • غطي الوجه بمزيج الجبن المبشور.
  • أعيدي الصينية للفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة إضافية حتى تذوب الجبنة وتحمر الأطراف.
  • يمكنك تشغيل الشواية لدقيقتين للحصول على سطح ذهبي شهي.
  • رشي البقدونس أو الزعتر على الوجه.
  • قدمي قوارب الباذنجان مع أرز أبيض بالشعرية، أو سلطة خضراء منعشة، أو بطاطس مشوية.
  • لنجاح الوصفة، اختاري باذنجان طازج لونه لامع وخالي من البقع.
  • يمكنك إضافة صنوبر محمص على الوجه لمذاق فاخر.
  • لو تحبين الحشوة أكثر دسم، أضيفي ملعقة قشطة أو قليلا من الجبن الكريمي للحشو قبل الحشو.
  • يمكن استبدال اللحم بصدور دجاج مفرومة أو خضار للنسخة النباتية.
txt

الباذنجان يحتوي على جميع العناصر الغذائية ويحمي من تصلب الشرايين

txt

طريقة عمل المسقعة بمذاق مميز وخطوات سريعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الباذنجان قوارب الباذنجان طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن اللحم الجبن مكونات عمل قوارب الباذنجان باللحم والجبن الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل شيخ المحشي فى خطوات بسيطة

طريقة عمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، أكلة لذيذة لغداء مميز

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البرتقال والعنب وارتفاع الفراولة

بعثة الأهلي تتوجه إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة الجيش الملكي

خدمات

المزيد

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية