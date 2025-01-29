هل يقتصر تطعيم التهاب الكبد "أ" على الأطفال فقط؟ فاكسيرا تجيب

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن تطعيم التهاب الكبد “أ” يمكن الحصول عليه من عمر سنة ولأي مرحلة عمرية.

وأشارت فاكسيرا إلى أن تطعيم التهاب الكبد (أ) عبارة عن جرعتين بينهم ٦ شهور للوقاية من التهاب الكبد (أ).

والإصابة بفيروس التهاب الكبدي (أ) يمكن أن تصيب كل أفراد المنزل والمحيطين بالمريض لأنه من الفيروسات الكبدية المعدية.

تطعيم المخالطين للمصاب بفيروس التهاب الكبد أ

وقالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا إنه في حال إصابة أى إنسان بفيروس التهاب الكبد أ يمكن تطعيم المخالطين الذين لم يسبق لهم الإصابة أو التطعيم لتقليل انتقال العدوى لهم.

التهاب الكبد الوبائي أ

وتابعت: "التهاب الكبد الوبائي أ أحد الفيروسات الكبدية التي تصيب الأطفال نتيجة التلوث ويمكن أن يصاب الطفل بالمرض وأعراضه بسيطة وأحيانًا تكون الأعراض أكثر شدة".

وأضافت أن التهاب الكبد الوبائي أ أو ما يطلق عليه مرض "الصفرا" يسببه فيروس يصيب الكبد ويسبب التهاب لخلاياه.

التهاب الكبد الوبائي أ

أكدت فاكسيرا أن إلتهاب الكبد الوبائي أ يحدث نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث بالفيروس ويمكن أن تكون أعراضه بسيطة أو متوسطة، وتستمر لمدة لأسابيع ويمكن أن تكون شديدة في بعض الحالات ويحدث فيها توقف مفاجئ في وظائف الكبد.



وأوضحت فاكسيرا أنه يوجد تطعيم للوقاية منه ويمكن لأي عمر أن يحصل عليه بداية من عمر سنة مشيرة إلى أن التطعيم عبارة عن جرعتين بينهم ٦ شهور.



وأكدت فاكسيرا أنه لا توجد أي موانع سوى ارتفاع درجة الحرارة والإصابة المسبقة بالفيروس.

ما هو التهاب الكبد أ

والتهاب الكبد (أ) هو عدوى كبدية شديدة العدوى وقصيرة الأمد يسببها فيروس التهاب الكبد (أ).

ما مدى خطورة التهاب الكبد أ؟

قد يشعر الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد A بالمرض لبضعة أسابيع إلى عدة أشهر ولكنهم عادة ما يتعافون تمامًا ولا يعانون من تلف دائم في الكبد.



وفي حالات نادرة، يمكن أن يسبب التهاب الكبد A فشل الكبد وهذا أكثر شيوعًا عند كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة أخرى، مثل أمراض الكبد المزمنة.

وكشفت فاكسيرا أن مرض التهاب الكبد الوبائي أ Hepatitis A عدوى فيروسية للكبد معدية تتسبب فيها الإصابة بفيروس التهاب الكبد أ وقد لا تحتاج الحالات البسيطة من التهاب الكبد الفيروسي أ إلى علاج.

ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالعدوى تمامًا دون أن يتعرض الشخص أو الكبد لمخاطر أو تلف دائم.

وينتقل فيروس التهاب الكبد أ عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث ببراز شخص مصاب أو عن طريق الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب أو جسم ملوث.

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