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صحة ومرأة

في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، هيئة الدواء تحذر: أعراضه صامتة

اليوم العالمي لالتهاب
اليوم العالمي لالتهاب الكبد

تحيي دول العالم في 28 يوليو، اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد للتوعية بطرق الوقاية من المرض وتجنبها.

أهمية عضو الكبد 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الكبد يساعد في هضم الطعام، وتخليص الجسم من الفضلات والسموم وتصنيع بعض المواد التي تحافظ على تدفق الدم بشكل جيد.​

أسباب الإصابة بأمراض الكبد 

وكشفت عن أهم أسباب الإصابة بأمراض الكبد وهى العوامل الوراثية، أو الإصابة بالفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة، وتناول بعض الأدوية بجرعات كبيرة مثل مادة اسيتامينوفين.​

وأوضحت هيئة الدواء أن التهاب الكبد أعراضه صامتة، لا تظهر فور الإصابة لكن ضرره كبير مشيرة إلى أنه  عند تقدم الإصابة بأمراض الكبد يمكن أن تظهر ندبات تسمى تليف الكبد، لذلك يعد التشخيص المبكر أمرًا أساسيًا لعلاج أمراض الكبد بفعالية قبل حدوث تلف دائم، بالإضافة لعلاج السبب وذلك لتأخير تطور المرض ثم علاج المضاعفات الناتجة عن الإصابة لإعطاء الكبد الوقت الكافي للتعافي.​

 علاج لمشكلات الكبد 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن أهم علاج لمشكلات الكبد تكون عن طريق تغيير نمط الحياة مثل فقدان الوزن أو الإقلاع عن تناول الكحوليات، كما يمكن علاج مشكلات الكبد بالأدوية أوالجراحة، وفي الحالات المتقدمة قد تكون هناك حاجة إلى زراعة كبد بالإضافة إلى علاج المرض المسبب للفشل الكبدي.

وكشفت وزارة الصحة عن جهود مصر في مكافحة فيروس الكبد B.

وأوضحت أن فيروس التهاب الكبد B يصيب الكبد وينتقل للإنسان عن طريق سوائل الجسم سواء الدم أو لبن الأم وكذلك يمكن أن ينتقل للطفل خلال الولادة.

مكافحة التهاب الكبد B

وأشارت إلى أن مصر حصلت علي شهادة جديدة من منظمة الصحة العالمية تؤكد أن  مصر استطاعت تحقيق الشروط والمعايير التي وضعتها الصحة العالمية في مكافحة التهاب الكبد B.

وأكدت أن البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس B يتضمن تطعيم المواليد بالجرعة الصفرية عند الولادة  وجرعة عند عمر شهرين وجرعة عند عمر ٤ شهور.

معدل تغطية التطعيم بالجرعة الصفرية

وأوضحت أن معدل التغطية لهذه التطعيمات يزيد عن ٩١% لأكثر من ١٠ سنوات سابقة كما أن نسبة التطعيم  بالجرعة الصفرية تزيد عن ٩٠%.

وحققت مصر الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B) الذي وضعته اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية (في دورتها السادسة والخمسين).

التحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC 

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جاء ذلك بناء على مراجعة ودراسة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالتحقق من مكافحة التهاب الكبد B، والقضاء على التهاب الكبد B وC وانتقال فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد B والزهري من الأم إلى الطفل، للملف الذي قدمته وزارة الصحة والسكان، بشأن تحقيق هذا الإنجاز.

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