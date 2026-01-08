الخميس 08 يناير 2026
خارج الحدود

بينهم مصر، 23 دولة عربية وإسلامية يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقليم أرض الصومال

أصدر وزراء خارجية 23 دولة عربية وإسلامية بينهم مصر، بيانا مشتركا للشجب والتنديد بالزيارة التى قام بها مسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال.

بيان عربي إسلامي مشترك ضد زيارة مسئول إسرائيلي إلى أرض الصومال

وصدر البيان عن وزراء خارجية مصر، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

إذ يستذكرون البيان السابق الصادر بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ عن وزراء الخارجية، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وزراء خارجية الدولة العربية والإسلامية يصفون الزيارة بغير القانونية

وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في ٦ يناير ٢٠٢٦؛

وأكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، أن هذه الزيارة تُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة.

تأكيد عربي وإسلامي على دعم سيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها

كا جددوا دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد الوزراء على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة؛

وأكد جميعهم أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تُعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما ثمن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي.

وأعربوا عن التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي.

وشددوا على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ويطالبون بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورًا. ‎

خارجية الاحتلال: تهجير سكان غزة إلى إقليم أرض الصومال ليس هدفا لكنه غير مستبعد

وزير الخارجية: ورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود ولن نتساهل مع الاعتراف بإقليم أرض الصومال

 

 

