خبير بالشأن الأفريقي: زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال تحمل دلالات خطيرة

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، إن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال كانت خطوة متوقعة في إطار التحركات الإسرائيلية المتسارعة في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح قرني، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الزيارة بأنها تركز على التعاون الأمني والسياسي، في حين اعتبرتها الحكومة الصومالية انتهاكًا جسيمًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، وعدتها تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة.

دلالات استراتيجية للزيارة

وأكد قرني أن الزيارة تعكس عددًا من المعطيات والدلالات الاستراتيجية المهمة، في مقدمتها تمسك إسرائيل بتعزيز التعاون الأمني والسياسي مع الإقليم الانفصالي، والحديث بشكل علني عن تعاون استخباراتي وعسكري، قد يمتد إلى إمكانية إنشاء منشآت ومنصات دفاعية إسرائيلية، وتأمين الممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر، مستفيدة من الموقع الجغرافي الحيوي لإقليم أرض الصومال على سواحل خليج عدن، التي تمتد لنحو 800 كيلومتر.

وأشار إلى أن التحرك الإسرائيلي يعكس أيضًا عدم اكتراث تل أبيب بالمواقف الإقليمية والدولية الرافضة للتعامل مع الإقليم، وهو ما يتضح من سعيها لتفعيل التعاون مع أرض الصومال في مجالات استراتيجية وحساسة.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التحضيرات لزيارة مرتقبة لرئيس إدارة إقليم أرض الصومال عبدالرحمن عرو إلى إسرائيل، بهدف تفعيل الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين.

خلط أوراق القرن الأفريقي

وأضاف قرني أن الزيارة تؤكد استمرار النهج الإسرائيلي القائم على «خلط الأوراق» في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الممرات المائية الحيوية، خاصة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، في ظل التطورات الإقليمية المرتبطة بالأوضاع في اليمن، عقب تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانه ما وصفه بـ«الإعلان الدستوري لاستعادة دولة الجنوب العربي».

مواقف مناهضة وتوقعات مستقبلية

ورغم المواقف الإقليمية والدولية المناهضة للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، رجح قرني أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الانفتاح الإسرائيلي على الإقليم، لا سيما في مجالات التنمية والتكنولوجيا والتعاون الأمني.

كما توقع استمرار الآلة الإعلامية الإسرائيلية في الترويج لسردية تقوم على تشبيه إسرائيل وأرض الصومال بأنهما «أقليتان صغيرتان محاطتان بالعداء تسعيان ليس فقط للبقاء، بل للازدهار»، في محاولة لجذب اعترافات أفريقية أوسع وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في القارة.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي الضمني لتنامي العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال مرجح للاستمرار، خاصة في ضوء إعلان الإقليم دعمه لعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي قادتها الولايات المتحدة، عقب عملية عسكرية أثارت جدلًا دوليًا واسع النطاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.