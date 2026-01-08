الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير بالشأن الأفريقي: زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال تحمل دلالات خطيرة

زيارة وزير الخارجية
زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لإقليم أرض الصومال
18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقي، إن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال كانت خطوة متوقعة في إطار التحركات الإسرائيلية المتسارعة في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح قرني، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الزيارة بأنها تركز على التعاون الأمني والسياسي، في حين اعتبرتها الحكومة الصومالية انتهاكًا جسيمًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، وعدتها تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة.

دلالات استراتيجية للزيارة

وأكد قرني أن الزيارة تعكس عددًا من المعطيات والدلالات الاستراتيجية المهمة، في مقدمتها تمسك إسرائيل بتعزيز التعاون الأمني والسياسي مع الإقليم الانفصالي، والحديث بشكل علني عن تعاون استخباراتي وعسكري، قد يمتد إلى إمكانية إنشاء منشآت ومنصات دفاعية إسرائيلية، وتأمين الممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر، مستفيدة من الموقع الجغرافي الحيوي لإقليم أرض الصومال على سواحل خليج عدن، التي تمتد لنحو 800 كيلومتر.

وأشار إلى أن التحرك الإسرائيلي يعكس أيضًا عدم اكتراث تل أبيب بالمواقف الإقليمية والدولية الرافضة للتعامل مع الإقليم، وهو ما يتضح من سعيها لتفعيل التعاون مع أرض الصومال في مجالات استراتيجية وحساسة.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التحضيرات لزيارة مرتقبة لرئيس إدارة إقليم أرض الصومال عبدالرحمن عرو إلى إسرائيل، بهدف تفعيل الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين.

خلط أوراق القرن الأفريقي

وأضاف قرني أن الزيارة تؤكد استمرار النهج الإسرائيلي القائم على «خلط الأوراق» في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الممرات المائية الحيوية، خاصة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، في ظل التطورات الإقليمية المرتبطة بالأوضاع في اليمن، عقب تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانه ما وصفه بـ«الإعلان الدستوري لاستعادة دولة الجنوب العربي».

مواقف مناهضة وتوقعات مستقبلية

ورغم المواقف الإقليمية والدولية المناهضة للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، رجح قرني أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الانفتاح الإسرائيلي على الإقليم، لا سيما في مجالات التنمية والتكنولوجيا والتعاون الأمني.

كما توقع استمرار الآلة الإعلامية الإسرائيلية في الترويج لسردية تقوم على تشبيه إسرائيل وأرض الصومال بأنهما «أقليتان صغيرتان محاطتان بالعداء تسعيان ليس فقط للبقاء، بل للازدهار»، في محاولة لجذب اعترافات أفريقية أوسع وتعزيز النفوذ الإسرائيلي في القارة.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي الضمني لتنامي العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال مرجح للاستمرار، خاصة في ضوء إعلان الإقليم دعمه لعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي قادتها الولايات المتحدة، عقب عملية عسكرية أثارت جدلًا دوليًا واسع النطاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الإسرائيلي إقليم أرض الصومال منطقة القرن الأفريقي وسائل الاعلام الاسرائيلية الحكومة الصومالية الأمم المتحدة البحر الأحمر سواحل خليج عدن ارض الصومال عبدالرحمن عرو المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس الفنزويلي باب المندب خليج عدن

مواد متعلقة

متخصص بملف الصراع العربي الإسرائيلي يكشف أهداف زيارة جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال

الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل لإلغاء اعترافها بـ إقليم أرض الصومال

موقف العرب ومكاسب القرار، الإعلام العبري ينشر تفاصيل جلسة الكنسيت السرية حول إقليم أرض الصومال

أخطر من الحرب، الرئيس الصومالي يكشف أهداف إسرائيل في إقليم أرض الصومال
ads

الأكثر قراءة

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

شيخ الأزهر يهنئ العلامة أبو موسى بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2026

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا

تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر طن الألومنيوم يسجل 3086 دولارا بالسوق العالمي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية