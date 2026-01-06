الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل لإلغاء اعترافها بـ إقليم أرض الصومال

18 حجم الخط

أرض الصومال، دعا الاتحاد الإفريقي مساء اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها الاعتراف بإقليم أرض الصومال..وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن اعتراف تل أبيب بالإقليم يشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية للصومال ويزيد من التوترات الإقليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحدود والاعتراف بالدول.

موقف الاتحاد الإفريقي من النزاع في الصومال

أوضح الاتحاد الإفريقي أن موقفه يأتي في إطار دعم وحدة الأراضي الصومالية والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأكد أن أي اعتراف أحادي الجانب يهدد جهود السلام ويعزز المخاطر الأمنية والسياسية في القرن الإفريقي، مطالبًا جميع الأطراف بالتصرف وفق المبادئ الدولية واحترام السيادة الوطنية.

انعكاسات الاعتراف الإسرائيلي على المنطقة

وحذر الاتحاد الإفريقي من أن الاعتراف بإقليم أرض الصومال يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الحكومة المركزية في مقديشو، ويؤثر على الأمن البحري في مضيق باب المندب والممرات الحيوية للتجارة الدولية.

كما أشار إلى أن الخطوة قد تُستغل من قبل الحركات الإرهابية مثل حركة الشباب لاستغلال الفوضى وزيادة نشاطها في المنطقة.

دعوة الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي للالتزام بالقوانين الدولية في أزمة الصومال

دعا الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي إلى عدم تقويض وحدة الصومال والدول الأفريقية الأخرى عبر الاعترافات الأحادية للأقاليم الانفصالية.

وأكد أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الحكومات الأفريقية والدولية، لضمان استقرار المنطقة ومنع أي تدخلات تهدد الأمن والسلام.

