وزير الخارجية الإسرائيلى يصل أرض الصومال لبحث استخدام مناطق محددة لأغراض عسكرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر وصل إلى إقليم أرض الصومال في أول زيارة رسمية بعد اعتراف الكيان الصهيوني بالإقليم.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بـ "إقليم أرض الصومال" وتؤكد دعمها لسيادة مقديشو

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إقليم أرض الصومال قد يسمح لإسرائيل باستخدام مناطق محددة على أراضيه لأغراض عسكرية تشمل إنشاء منشآت دفاعية.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا أدانت فيه بأشد العبارات إقدام إسرائيل على الاعتراف الأحادي بما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال"، ووصفت القاهرة هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رفض للإجراءات الأحادية

وأكدت جمهورية مصر العربية رفضها التام لأي إجراءات أحادية تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه التحركات تتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي، وتسهم بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

دعم وحدة الصومال

وشددت الخارجية المصرية على موقفها الثابت والرافض للاعتراف بأي كيانات موازية أو محاولات انفصال تتم بطرق غير شرعية أو غير قانونية، كما جددت مصر تأكيدها على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية كافة، بما يتسق مع المواثيق الدولية.

تحذيرات من تقويض الاستقرار

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن هذه الإجراءات الأحادية من شأنها تقويض أسس السلم والأمن الدوليين، مشددة على رفض مصر لأي مساس بالسيادة الصومالية أو محاولات لتقويض استقرار البلاد.

قناة إسرائيلية: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة



وكانت القناة 14 العبرية أفادت بأن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال “صومالي لاند” جاء مقابل استيعاب سكان غزة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الاعتراف رسميا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة.

نهج اتفاقيات إبراهيم

ولفتت القناة إلى أن الإعلان، الذي صيغ على نهج اتفاقيات إبراهيم، يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون استراتيجي في مختلف المجالات، مشيرة إلى إن إقليم أرض الصومال سيضم سكان غزة مقابل هذا الاعتراف.

وقع نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس إقليم أرض الصومال، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد اللهي، بيانا مشتركا، أشاد فيه نتنياهو بقيادته والتزامه بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

