وزير الخارجية: ورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود ولن نتساهل مع الاعتراف بإقليم أرض الصومال

قال د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال "صوماليلاند" أمر شديدة الخطورة لا يمكن السكوت عنه؛ لأنه يمس أمن الملاحة في البحر الأحمر، وورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود.

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، في تصريحات لقناة العربية السعودية، أن الاعتراف الإسرائيلي بـ إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للإقليم قبل أيام، يعتبر تطورًا شديد الخطورة، مؤكدًا أنه غير مبرر وغير شرعي ولا يمكن القبول به أو التساهل معه.

وأكمل عبد العاطي، أن هذه الخطوة –الاعتراف بإقليم أرض الصومال- تمثل انتهاكًا للأراضي الصومالية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا وحدة الموقف الأفريقي لمواجهة هذا الإجراء الأحادي الذي يهدد الأمن والسلم في القارة الأفريقية.

وأعلن وزير الخارجية، عن مشاركته بمؤتمر في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال يومين لحشد موقف دولي ضد هذا الاعتراف غير الشرعي بإقليم أرض الصومال.

ووصف دكتور بدر عبد العاطي، الموقف الراهن في المنطقة بأنه يمر بمرحلة شديدة الارتباك والتعقيد، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يستلزم ضرورة السرعة في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ، وفتح معبر رفح من الاتجاهين للحالات الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية، أن الثوابت المصرية لا تقبل التأويل، منها الرفض القاطع لتقسيم غزة أو فصلها عن الضفة الغربية، وضرورة تنفيذ الانسحابات الإسرائيلية وفق خطة الرئيس دونالد ترامب، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية والبدء في إعادة الإعمار، مضيفًا أن مصر تؤكد دومًا أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي الحل الوحيد المستدام للمنطقة.

