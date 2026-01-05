موقف العرب ومكاسب القرار، الإعلام العبري ينشر تفاصيل جلسة الكنسيت السرية حول إقليم أرض الصومال

18 حجم الخط

أرض الصومال، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن عقد جلسة سرية في الكنيست الإسرائيلي لمناقشة اعتراف تل أبيب بإقليم "صومالي لاند"، حيث حذر الموساد من أن ذلك ستكون له تداعيات أمنية كبيرة.

جلسة سرية فى الكنيست حول أرض الصومال

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الجلسة السرية التى عقدت اليوم الاثنين، تمت فى حضور لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وتعلق موضوعها بمسألة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "صومالي لاند"، وحضرها ممثل رفيع المستوى عن جهاز الاستخبارات "الموساد" وأوضح لأعضاء الكنيست، أن لهذه الخطوة السياسية أبعادًا أمنية واسعة.

وبحسب ممثل الموساد فى الجلسة السرية حول الاعتراف بـ أرض الصومال، فإن الأجهزة الأمنية كانت ضالعة في هذه الخطوة، وهي تحمل في طياتها تداعيات استراتيجية على إسرائيل.

حضور ممثل من الموساد بجلسة حول صومالي لاند فى الكنيست

ورأت الصحيفة العبرية، أن ظهور ممثل للموساد في نقاش برلماني، وخاصة في نقاش سياسي حساس، أمرا استثنائيا يدل على الأهمية التي يوليها النظام الأمني للاعتراف بإقليم "صومالي لاند" الذي لا يحظى باعتراف دولي واسع.

وخلال الجلسة، عرض مدير عام وزارة الخارجية موقفا سياسيا مكملا، مفاده أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واسعة لتعزيز التحالفات الإقليمية. قوله، فإن إسرائيل يُنظر إليها بشكل متزايد كلاعب إقليمي هام، والخطوة تجاه "صومالي لاند" تعكس هذا التوجه.

معارضة دول عربية للاعتراف الإسرائيلي بـ إقليم أرض الصومال

كما زُعم في الجلسة إنه "على الرغم من قيام عدة دول عربية بنشر بيانات تحفظ على الاعتراف الإسرائيلي، إلا أن ذلك لا يعد بالضرورة معارضة جوهرية".

ووفق ما نقلت "معاريف" عن مصادر سياسية، فإن "جزءا من هذه الردود كان يهدف إلى "إبراء الذمة" في الساحة العلنية، بينما يوجد في الواقع تفهم بأن هذه الخطوة قد تنجم عنها أيضًا آثار إيجابية على الاستقرار الإقليمي"، حسب وصف المصادر.

يذكر أن إسرائيل أعلنت يوم 26 ديسمبر اعترافها الرسمي بإقليم صومالي لاند دولة مستقلة، وأصبحت بالتالي أول دولة اعترفت باستقلال ذلك الإقليم.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إقليم صومالي لاند عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانا مشتركا حول الاعتراف المتبادل.

وأثار قرار تل أبيب إدانات عربية وإسلامية حادة، إذ اعتبرته "انتهاكا للوحدة الصومالية وتهديدا للاستقرار الإقليمي"، مع مظاهرات في الإقليم برفع أعلام فلسطين رفضا للانفصال.

