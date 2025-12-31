إعلام عبري: رئيس إقليم أرض الصومال يجري زيارة لإسرائيل الشهر المقبل

18 حجم الخط

الصومال، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، يخطط للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل خلال الشهر المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

تفاصيل الزيارة المتوقعة لرئيس أرض الصومال إلي إسرائيل

من المتوقع أن تشمل زيارة رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، لقاءات مع كبار المسئولين الإسرائيليين لمناقشة مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين أرض الصومال وإسرائيل، بعد سنوات من الاعتراف المتبادل.

الهدف من زيارة رئيس أرض الصومال لإسرائيل

وتهدف زيارة رئيس إقليم أرض الصومال إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية إلي بحث سبل توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، تعزيز التنسيق في المجالات الأمنية والدبلوماسية والإقليمي.

أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، أن هناك شركات خاصة تعمل وتستثمر بشكل غير شرعي في أرض الصومال.

الرئيس الصومالي: إقليم أرض الصومال قبل بتوطين الفلسطينيين وبناء قاعدة إسرائيلية

في وقت سابق، قال الرئيس الصومالي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال صراحة إن بلاده لن توافق على الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

وأضاف الرئيس الصومالي: أرض الصومال قبلت بتوطين الفلسطينيين وبناء قاعدة إسرائيلية والانضمام لاتفاقات أبراهام وإسرائيل كان لها وجود بأرض الصومال والاعتراف تطبيع لما كان يدور في الخفاء.

ولفت إلي أن الخطوات الإسرائيلية تقوض الاستقرار في مجتمعاتنا المحلية وتزيد من نشاط المجموعات المتطرفة.

وأضاف الرئيس الصومالي: موقف نتنياهو يعد انتهاكا للقانون الدولي ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

